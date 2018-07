Jogo Rápido

Barça poupa titulares contra Real Sociedad

O Barcelona enfrenta o Real Sociedad, às 15h, na casa do adversário, podendo ficar mais perto do título espanhol, já que mantém 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que recebe o Zaragoza, às 13h. O Barça vai poupar titulares.

TROFÉU DO INTERIOR

Oeste bate Mirassol e está final pela 1ª vez

Com gol de Anselmo Ramon, o Oeste bateu o Mirassol por 1 a 0, em Itápolis, e garantiu o direito de decidir o Troféu do Interior. O adversário sai hoje do confronto entre Ponte Preta e São Caetano, às 19h30, em Campinas.

NÚMEROS

8 pontos é a diferença da Inter, que hoje enfrenta o Cesena, na casa do adversário, às 13h, para o líder Milan, que só joga amanhã, contra o Bologna. O Napoli, 3º colocado, 9 pontos atrás, recebe o Genoa.

6 pontos atrás do Manchester United na briga pelo título inglês, o Chelsea tem uma boa chance nesta rodada de ver a diferença diminuir. Hoje, o time enfrenta o Tottenham, enquanto o líder faz clássico amanhã contra o Arsenal.

SÉRIE A2

Catanduvense joga por empate para subir

O quarto e último integrante da elite do futebol paulista a partir de 2012 vai ser conhecido hoje. O Catanduvense está mais próximo da classificação e precisa de apenas um empate em casa, contra o Monte Azul, às 19h. O XV de Piracicaba, que já conseguiu o acesso, vai receber o Atlético Sorocaba, que também sonha com a vaga. No outro grupo, Guarani e Comercial já definiram o acesso. O Catanduvense está na 2ª posição, com 8 pontos, e tem três pontos de vantagem sobre Atlético Sorocaba e Monte Azul. Por isso com um empate, o Catanduvense se garante na Série A1.

NATAÇÃO PARAOLÍMPICA

Daniel Dias quebra a marca dos 200 medley

Ganhador de 9 medalhas paraolímpicas - quatro de ouro - em Pequim/2008, o nadador Daniel Dias bateu ontem o recorde mundial dos 200 m medley no Aberto de Berlim, na Alemanha. O paulista alcançou o tempo de 2min48s92, melhorando em 30s a marca anterior, que já era dele.