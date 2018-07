Jogo Rápido

Título vira consolo para a dupla Gre-Nal

Grêmio e Internacional começam a decidir o Gaúcho hoje, no Beira-Rio. As circunstâncias transformaram o título num troféu de consolo para os clubes. Há duas semanas ambos sonhavam com a Libertadores. Agora, eliminados, tentam salvar o semestre ganhando o regional. Quem conseguir, acalma os ânimos para começar o Brasileiro em paz com a torcida.

TORNEIO DO INTERIOR

Oeste goleia a Ponte e conquista o título

Com dois gols de Anselmo Ramon e um de Fernandinho, no segundo tempo, o Oeste derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, ontem à noite em Itápolis, e conquistou o título do Torneio do Interior.

Série A2

XV de Piracicaba vence nos pênaltis: é campeão

O XV de Piracicaba bateu o Guarani por 4 a 2, em cobranças de pênaltis, e conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista, ontem à noite em Piracicaba. No tempo normal e na prorrogação houve empate: 2 a 2.

Números

60 pontos tem a Lazio do brasileiro Hernanes, que busca classificação na Copa dos Campeões e hoje enfrenta um adversário direto pela última vaga da Itália, a Udinese, que tem um ponto a menos.

8 jogos da Segunda Divisão do Campeonato Paulista estão marcados para hoje. Destaque para o Jaboticabal, que conta com a estreia do atacante Pedrão contra o Guariba, às 10 horas, e com o apoio de sua torcida.

SÉRIE A3

Rodada final define mais dois acessos

A última rodada do quadrangular final da Série A3 do Campeonato Paulista vai definir os dois últimos acessos - pelo grupo 4, São Carlos e Santacruzense já haviam garantido vaga na Série A2. A briga no grupo 3 se resume a três times: Taubaté (10 pontos), Penapolense (10) e Velo Clube (7). Em Rio Claro, a partir das 10 horas, o Taubaté só precisa de um empate contra o Velo Clube. No mesmo horário, o Penapolense também joga por uma igualdade contra o XV de Jaú. Quem terminar na liderança da chave garante também vaga na final, contra o vencedor de Santacruzense e São Carlos.