Jogo Rápido

Inter garante vaga na Copa dos Campeões

Com um gol de falta do brasileiro Philipe Coutinho, a Inter bateu a Fiorentina por 3 a 1 e garantiu não só o 2.º lugar no campeonato como uma vaga na Copa dos Campeões. O Napoli, 3.º, mesmo perdendo para o Lecce por 2 a 1, também assegurou lugar na competição europeia.

CAMP. PERNAMBUCANO

Santa Cruz sai na frente do Sport na decisão

Com gols de Gilberto e Landu, o Santa Cruz venceu o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro. Agora, pode até perder por um gol no Arruda para ficar com a taça que não conquista há seis anos.

CAMPEONATO BAIANO

Vitória fica a um empate do pentacampeonato

Com os quatro gols no segundo tempo, Bahia de Feira e Vitória empataram ontem por 2 a 2. O Vitória joga por empate no Barradão para ser pentacampeão.

Números

4 a 0 para o Dallas Mavericks sobre o Lakers nos playoffs pela semifinal da Conferência Oeste da NBA. O time texano varreu os atuais bicampeões ao fazer 122 a 86 no 4.º jogo

4 ouros ganhou a equipe feminina da Sogipa, vencedora do troféu Brasil de judô, ontem, em Brasília. . O Minas ficou em segundo lugar

RIO 2016

Brasileiros lamentam saída da Star na vela

Os velejadores receberam com tristeza a exclusão, pela Federação Internacional de Vela (Isaf), da classe Star dos Jogos do Rio. "Foi (uma decisão) política e não técnica. Tem muito lobby e interesses", lamentou o bicampeão Torben Grael.