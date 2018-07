Jogo Rápido

Real Madrid tenta adiar título do Barcelona

Sem Kaká e Casillas, o Real Madrid tenta fazer sua parte para evitar que o Barcelona comemore o título amanhã. A equipe, que hoje, às 17h, enfrenta o Getafe, precisa vencer e torcer para que o Barcelona perca do Levante - algo improvável. Ontem, o time contratou o meia Nuri Sahin, ex-Borussia Dortmund.

COPA DA ITÁLIA

Milan tem jogo decisivo contra o Palermo

Após ser campeão italiano no sábado, o Milan volta a campo hoje, no segundo jogo das semifinais da Copa da Itália, contra o Palermo, fora de casa - a partida de ida terminou 2 a 2. O atacante Alexandre Pato deve ser titular.

NÚMEROS

5 a 2

foi o placar da vitória do Liverpool sobre o Fulham, ontem, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O triunfo o deixou na 5ª posição, com 58 pontos, entrando na zona de classificação para a Liga Europa.

7º

lugar ocupa a Juventus no Italiano. O time de Turim chegou a abrir 2 a 0 no Chievo, em casa, mas ficou no empate por 2 a 2 e, com 57 pontos, segue mais longe de uma vaga na Liga Europa - faltam duas rodadas para o fim do campeonato.

TRAGÉDIA NO CICLISMO

Belga morre na Volta da Itália

Wouter Weylandt, de 26 anos, corria pela equipe Leopard-Trek. Ele caiu da bicicleta e rompeu a base do crânio em uma descida de alta velocidade na 3ª etapa, em Rampallo, na região de Gênova.

NBB

Franca e Brasília, a uma vitória da decisão

As duas equipes lideram a série melhor de cinco das semifinais por 2 a 0 e podem selar a classificação para a final hoje. Franca recebe o Flamengo no Pedrocão, às 21h. Antes, às 19h, o Pinheiros tenta evitar nova vitória do Brasília em São Paulo.

PAULISTA FEMININO

Americana e Ourinhos abrem as semifinais

A série melhor de três começa às 20h, em Ourinhos. Americana, atual campeão paulista, liderou a fase de classificação com oito vitórias - apenas cinco equipes disputaram o torneio.