Jogo Rápido

Saída de Fernandão dá início à limpa no elenco

Inconformado com a reserva, Fernandão acertou ontem rescisão amigável com o São Paulo. A saída do atacante é apenas a primeira de atletas experientes que vêm sendo pouco usados. O próximo deve ser Cléber Santana, que tem oferta do Atlético-PR - para viabilizar o acordo, o Tricolor cogita pagar metade do salário do volante. Reserva de Juan, Júnior César também está na mira da diretoria.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barça pode erguer taça hoje na visita ao Levante

O Barcelona pode conquistar seu primeiro título na temporada hoje. O time precisa de um ponto diante do Levante para sagrar-se campeão do Espanhol com duas rodadas de antecedência. Apesar da boa chance, o técnico Pep Guardiola pede respeito ao Levante. "Eles não perdem há 8 rodadas em casa (ganharam 6), fazem segundo turno sensacional." O Real Madrid fez 4 a 0 no Getafe, ontem.

Números

91 x 78

Foi o resultado da terceira vitória de Franca sobre o Flamengo na série de melhor de cinco jogos das semifinais da Liga Nacional de Basquete (LNB). O resultado (3 a 0) classificou o time paulista para a decisão do título. Na outra semifinal, o Pinheiros venceu, na prorrogação, o Brasília por 99 a 92 e diminuiu a desvantagem para o adversário, que lidera a série por 2 a 1.

Milan é eliminado na semi

O Palermo estragou a festa do Milan e está na decisão ao vencer o campeão italiano por 2 a 1. Inter e Roma jogam hoje por uma vaga na final

ATLETISMO

Em Fortaleza, começa o mês dos GPs do Brasil

O primeiro dos cinco Grandes Prêmios do País será hoje, na pista da Unifor. O programa, que começa às 19h30, terá provas de lançamentos, arremessos e fundo. Ronald Julião, do lançamento do disco, é o principal nome brasileiro - ele tentará o índice para o Mundial de Daegu. Entre os vários estrangeiros, destaque para o sudanês Ismail Ahmed, vice-campeão olímpico dos 800 m.