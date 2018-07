Jogo Rápido

Miami elimina o Boston e vai à decisão do Leste

Basquete é gostoso de se ver. Em Miami, faltavam quatro minutos e cinco segundos para o fim e o Boston vencia por 87 a 82, adiando a decisão do playoff com o Heat. Dali em diante, porém, só o time da casa jogou. Fez 15 pontos seguidos para ganhar por 97 a 87 e fechar a série em 4 a 1. Agora, o Miami Heat aguarda o vencedor da série entre Memphis e Oklahoma para saber qual o adversário da decisão do Leste. Os destaques da equipe vencedora não poderiam ser outros senão seus principais astros, Dwayne Wade, com 34 pontos, e LeBron James, autor de outros 33.

JOGO DE ASTROS

Maradona aceita cachê para jogo na Chechênia

A convite do polêmico presidente Ramzam Kadyrov, acusado de assassinato e sequestro pela oposição, Maradona participou ontem de amistoso na Chechênia. Há 2 meses, ex-craques do Brasil, como Raí e Cafu, também aceitaram cachê para ir ao país.

NÚMEROS

1 a 1

foi o empate entre Inter e Roma que pôs o time de Milão na decisão da Copa da Itália. Eto"o abriu o placar e Borriello empatou para os romanos, que haviam sido derrotados por 1 a 0 no jogo de ida.

800

reais é o preço do ingresso mais caro para o amistoso entre Brasil e Holanda, dia 4 de junho, em Goiânia. Com valores a partir de R$ 150, a carga total de 40 mil bilhetes começa a ser vendida na próxima segunda, em local ainda não divulgado.

SURFE

Etapa do Rio começa hoje

O sul-africano Jordy Smith treina na Praia da Barra da Tijuca para a etapa carioca do Circuito Mundial de Surfe, que começa hoje,

às 7 horas. Ontem, o início foi adiado por causa das fracas ondas.

TÊNIS

Nadal sofre para bater o algoz de Bellucci

Rafael Nadal suou ontem para superar ontem o italiano Paolo Lorenzi, por 6/7, 6/4 e 6/0 na segunda rodada do Masters de Roma. Lorenzi havia vencido o brasileiro Thomaz Bellucci na véspera por 2 a 0. O suíço Roger Federer derrotou o francês Jo-Wilfried Tsonga por 6/4 e 6/2.