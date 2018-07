Jogo Rápido

Uefa investiga Busquets por insulto racista

A Uefa investigará o volante espanhol Sergio Busquets, do Barcelona, por suspeita de insultos racistas contra o brasileiro Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, durante as semifinais da Copa dos Campeões da Europa. Busquets pode ficar fora da final, dia 28, contra o Manchester United, em Londres.

NÚMEROS

4º

jogo da semifinal do NBB entre Brasília e Pinheiros será hoje, às 21 horas, no Distrito Federal. O time brasiliense, atual campeão nacional, lidera a série por 2 a 1. O paulista Franca já está na decisão.

2 a 0

fez a dinamarquesa Caroline Wozniacki sobre a belga Yanina Wickmayer nas oitavas de final do Torneio de Roma. A número 1 vai duelar agora com a sérvia Jelena Jankovic, que bateu a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 1.

COPA DO BRASIL

Juiz relata em súmula ofensas de Luxemburgo

Expulso na desclassificação do Flamengo diante do Ceará, em Fortaleza, Vanderlei Luxemburgo pode ser multado e pegar suspensão de até seis jogos pelas ofensas a Sandro Meira Ricci. Na súmula, o juiz diz que foi chamado de "pilantra" e "ladrão" pelo técnico.

NBA

Chicago bate Atlanta e faz final com o Miami

O Chicago bateu o Atlanta por 93 a 73, fechou a série (4 a 2) e está na final da Conferência Leste. O primeiro jogo com o Miami será domingo, 21h, em Chicago.

TÊNIS

Federer cai e Djokovic avança

O suíço Roger Federer se despediu do Masters de Roma ao perder para o francês Richard Gasquet por 2 a 1. Já o sérvio Novak Djokovic venceu outra: 2 a 0 sobre o Stanislas Wawrinka e está nas quartas.

VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS

Cadastro de torcida começa por Curitiba

O Ministério do Esporte inicia por Curitiba o cadastro biométrico de integrantes de torcidas organizadas, com o objetivo de tirá-los do anonimato e proporcionar uma ferramenta a mais para combater a violência. A meta é cadastrar 500 mil pessoas de 475 torcidas em 12 meses. O Ministério vai conversar com diretores dos clubes para que locais sejam destinados às torcidas organizadas. Somente terão acesso aqueles que tiverem carteirinha.