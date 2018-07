Jogo Rápido

Marta ganha memorial ao lado do "Rei Pelé"

A melhor jogadora de futebol do mundo recebeu homenagem do governo alagoano ontem com a apresentação do projeto "Memorial à Rainha", que será construído ao lado do Estádio Rei Pelé. A camisa 10 vai jogar pela primeira vez no estádio amanhã, pela seleção, em amistoso contra o Chile, às 16 horas.

BASQUETE

Brasília reage e garante vaga na final com Franca

Atual campeão do NBB, o Brasília está em sua 4.ª decisão nacional consecutiva. Ontem, fechou a semifinal contra o Pinheiros por 3 a 1, em casa, na vitória por 99 a 93, conquistada apenas na prorrogação. A final começa quinta-feira, no Distrito Federal.

FÓRMULA 1

Presidente da Ferrari garante Massa em 2012

Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, tratou ontem de acabar com as especulações de que Felipe Massa vá deixar a equipe: "Ele tem contrato conosco para esta temporada e a próxima."

NÚMEROS

23

vitórias soma o invicto boxeador americano Andre Ward, que encara hoje o alemão Arthur Abraaham. O duelo vale pela semifinal do Super Six, torneio que reuniu os seis melhores supermédios do mundo.

OLIMPÍADA 2016

COB divulga contrato em inglês com o COI

O Comitê Organizador dos Jogos do Rio 2016 divulgou ontem, em seu site, a íntegra - em inglês - do contrato com o Comitê Olímpico Internacional, dois dias após o Estado publicar a tradução.

MUNDIAL DE SURFE

Marolinha na Barra

Céu nublado, dia chuvoso e ondas pequenas na praia da Barra da Tijuca. Com isso, as provas do Mundial de Surfe foram canceladas ontem. A disputa ocorre hoje, se as condições do mar melhorarem.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Na estreia no ano, Jade vai à final em Moscou

Em sua primeira disputa no ano, a etapa russa da Copa do Mundo, Jade Barbosa conquistou classificação para a final do salto, que será disputada hoje.

A brasileira obteve a 2.ª melhor nota do qualificatório, 13.813, e ficou atrás da alemã Oksana Chusovitina, com 14.538.