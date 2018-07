Jogo Rápido

Cuca e Dorival, os preferidos da direção

Paulo César Carpegiani vai ser comunicado da sua demissão amanhã, ao chegar ao CT do São Paulo. A diretoria, que vai ter de pagar multa rescisória de R$ 1 milhão, está de olho em Cuca ou Dorival Júnior.

CAMPEONATO MINEIRO

Cruzeiro ou Atlético, um vai levar a taça

O campeão mineiro será conhecido hoje no segundo e decisivo confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro, às 16h, na Arena do Jacaré. O Galo venceu o primeiro por 2 a 1 e só precisa de um empate para ficar com o título.

GINÁSTICA

Jade é bronze em etapa da Copa do Mundo

A ginasta Jade Barbosa ficou com a 3.ª colocação no salto pela etapa de Moscou da Copa do Mundo de ginástica artística, ontem, na Rússia, em sua primeira competição na temporada. A brasileira foi beneficiada por erro da chilena Makarena Pinto.

CAMPEONATO GAÚCHO

Grêmio e Inter decidem quem terá mais taças

Os dois clubes somam 45 títulos variados para cada lado. Hoje, no Olímpico, é dia do tira-teima. Os gremistas têm a vantagem de poder perder até 2 a 1, pois venceram o primeiro jogo por 3 a 2, no beira-rio.

NÚMEROS

7

jogos são esperados na decisão da Conferência Leste da NBA entre Chicago Bulls e Miami Heat,

apontada como a final antecipada da Liga. O primeiro jogo será hoje, às 21 h (de Brasília), em Chicago

TÊNIS

Nadal e Djokovic, nova final

Rafael Nadal bateu Gasquet por 2 a 0 (7/5 e 6/1) e se garantiu na final do Masters de Roma - enfrenta hoje Djokovic, que venceu Murray (6/1, 3/6 e 7/6). Sharapova e Stosur decidem o feminino.

SÉRIE A3

Começa a briga para definir o campeão

Santacruzense e Penapolense dão início hoje à decisão da Série A3 do Campeonato Paulista, a partir das 10 horas, em Santa Cruz do Rio Pardo. O segundo jogo da final será em Penápolis, no próximo domingo.

CAMPEONATO ITALIANO

Brasileiros brilham na Lazio e no Milan

Na festa da conquista de seu 18.º scudetto, o Milan goleou o Cagliari por 4 a 1, com destaque para Robinho, que marcou duas vezes. Em Roma, Hernanes também fez dois gols na vitória da Lazio sobre o Genoa, por 4 a 2.