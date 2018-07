Jogo Rápido

Briga acirrada por vaga na Copa dos Campões

Udinese e Lazio brigam pela última vaga na próxima Copa dos Campeões. Após vencer o Chievo (2 a 0), a vantagem é do time de Údine, que chegou a 65 pontos, contra 63 da Lazio, que bateu o Genoa (4 a 2). Na última rodada: Udinese x Milan e Lecce x Lazio.

CAMPEONATO TURCO

Alex marca cinco em goleada do Fenerbahce

O Fenerbahçe goleou o Ankaraguçu por 6 a 0, com 5 gols de Alex, ontem, pelo Campeonato Turco. O time é líder com 79 pontos ao lado do Trabzonspor, mas tem melhor campanha.

NÚMEROS

2 a 0

foi o placar da vitória da Penapolense sobre o Santacruzense, na 1ª partida da decisão da Série A3 do Campeonato Paulista. No 2º jogo, a Penapolense pode até perder por 2 a 0 que será campeã.

1 a 1

contra o Goiás, no Serra Dourada, foi o resultado que bastou ao Atlético-GO para sagrar-se bicampeão goiano. O gol do título foi marcado por Adriano, com Guto empatando. Este é 12º título estadual do clube atleticano.

CAMP. PERNAMBUCANO

Santa Cruz conquista o 25º título estadual

Depois de vencer a primeira partida da decisão contra o Sport por 2 a 0, o Santa Cruz perdeu ontem por 1 a 0. Mesmo assim conquistou, no Arruda, diante de mais de 62 mil torcedores, recorde de público do ano, seu 25.º título pernambucano.

CAMPEONATO BAIANO

Bahia de Feira solta o grito de campeão

Mesmo jogando no Barradão, o Bahia de Feira venceu o Vitória por 2 a 1 e conquistou pela primeira vez em sua história o título baiano. Já o Vitória estava tentando o pentacampeonato.

MOTOGP

Stoner dá show em Le Mans

O australiano Casey Stoner venceu ontem, de ponta a ponta, o GP da França, disputado em Le Mans, e assumiu o segundo lugar no Mundial. Completaram o pódio Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

STOCK CAR

Átila Abreu vence e assume a liderança

Só a três voltas do final da corrida foi que Átila Abreu conseguiu ultrapassar Thiago Camilo para vencer a prova de Nova Santa Rita (RS). Com o triunfo, o piloto da AGM Motorsport assumiu a liderança do campeonato, com 71 pontos. Ricardo Maurício completou o pódio.