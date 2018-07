Jogo Rápido

Japão desiste e Costa Rica deve ganhar vaga

O Japão não vai mais disputar a Copa América, que será realizada na Argentina, e a Conmebol enviará hoje um convite para a seleção da Costa Rica. "Lamento muito comunicá-los que a seleção japonesa não poderá participar da Copa América e, profundamente, peço desculpas", disse Julio Grondona, presidente da Associação do Futebol Argentino. De acordo com a Associação Japonesa de Futebol, muitos atletas não conseguiram liberação de seus clubes europeus, e outros que jogam no campeonato local voltaram a atuar há pouco tempo, após os tsunamis que assolaram o país.

NBA

Chicago vence a 1ª diante do Miami Heat

Com 28 pontos do armador Derrick Rose, o Chicago Bulls derrotou em seu ginásio o Miami Heat, por 103 a 82, no primeiro jogo da decisão da Conferência Leste da NBA. A série, melhor de sete jogos, tem o segundo duelo previsto para amanhã.

NÚMEROS

5

de junho será o jogo de despedida de Petkovic do Flamengo. O sérvio de 38 anos foi afastado do time no início do ano e agora será integrado em preparação à partida contra o Corinthians, no Engenhão.

1 a 1

empatou o Lyon com o Brest, ontem, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. A duas rodadas do fim e com 60 pontos, o Lyon, 3º colocado, pode ser ultrapassado pelo Paris Saint-Germain (58), que amanhã pega o Bordeaux.

MERCADO

Maradona, técnico no mundo árabe

Desempregado desde a eliminação da Argentina nas quartas de final da Copa da África do Sul, o técnico Diego Maradona assinou contrato com o As Vasl, dos Emirados Árabes, por dois anos.

TÊNIS

Djokovic já garantiu vaga no Final Masters

A sequência impressionante de 37 vitórias no ano de Novak Djokovic, campeão em Roma no domingo, já o classificou para o Final Masters. O sérvio de 23 anos repetiu o feito do espanhol Rafael Nadal em 2009 ao se garantir antecipadamente no torneio que reúne os 8 melhores no ano.