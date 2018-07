Jogo Rápido

Em casa, Vasco e Ceará tentam abrir vantagem

Pela primeira vez tendo de fazer o jogo decisivo fora de casa nesta Copa do Brasil, o Vasco tenta abrir uma boa vantagem no duelo de ida contra o Avaí, hoje, às 21h50, em São Januário. Para isso, conta com o apoio maciço da torcida, que comprou os 20.500 ingressos colocados à venda. Na outra semifinal, dois times que surpreenderam na fase anterior e são candidatos a sensação da competição se enfrentam no mesmo horário no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Ceará, que eliminou o Flamengo, tenta abrir vantagem contra o embalado Coritiba, que despachou o Palmeiras.

VÔLEI

Fernanda Venturini, aos 40, volta às quadras

A levantadora deixou a aposentadoria pela 3.ª vez para defender o Unilever, treinado por seu marido, Bernardinho. O atual campeão da Superliga perdeu Dani Lins para o Sesi. O último time que Fernanda defendeu foi o Múrcia, da Espanha, há três temporadas.

NÚMEROS

1º

jogo da final do Paulista Feminino de Basquete será hoje, às 20 horas, em Americana. O time da casa, atual campeão estadual, enfrenta o Santo André, da técnica Laís Elena, que venceu a Liga Nacional.

46

anos tem Bernard Hopkins, que luta sábado, em Montreal, diante do haitiano Jean Pascal, pelo título dos meio-pesados, versão CMB. Caso vença, Hopkins vai se tornar o pugilista mais velho a ser campeão, superando George Foreman.

SURFE

Jadson, destaque no Rio

Depois de vários adiamentos, começou a etapa carioca do Circuito Mundial. O potiguar Jadson André foi o único brasileiro a avançar direto para a 3ª fase. Kelly Slater obteve a melhor nota do dia: 9.

TRAGÉDIA NO ATLETISMO

Mãe de fundista acusa nora de assassinato

A polícia queniana investiga a morte de Samuel Wanjiru, ouro na maratona de Pequim, mas a mãe do atleta, Ann, acusa a nora, Triza Njeri, de assassinato. O fundista caiu da varanda de sua casa, na segunda-feira. Para Ann, Triza matou seu filho e jogou o corpo pela varanda.

COPA AMÉRICA

Costa do Marfim vai substituir o Japão

A Costa do Marfim vai substituir o Japão na Copa América, que será em julho, na Argentina. A seleção será formada basicamente por jogadores sub-23.