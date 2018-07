Jogo Rápido

Maradona defende a convocação de Tevez

Maradona, ex- técnico da seleção argentina e agora dirigindo o Al Wasl dos Emirados Árabes, sugeriu ontem que o treinador Sergio Batista deve estar alterado para abdicar do atacante Tevez, do Manchester City, na seleção. "Para não convocar o Tevez, tem de estar bêbado ou drogado", disparou.

ITÁLIA

Após 10 anos, volante Pirlo deixa o Milan

Aos 31 anos, dez deles dedicados ao Milan, o volante Pirlo anunciou ontem que não vai seguir no clube. Seu destino pode ser a Juventus, também da Itália, embora o jogador tenha negado qualquer acerto. O Al-Sadd, do Catar, também tem interesse.

NÚMEROS

1º

jogo da final do Paulista Feminino de basquete foi vencido, ontem, pelo Santo André. O campeão nacional derrotou Americana, em casa, por 61 a 51. A 2ª partida da decisão será sábado, no ABC.

800

cestas básicas serão doadas pelo volante Denilson, do Arsenal, na segunda-feira, em São Paulo. Nascido no Jardim Ângela, ele fará a doação, também, em outras três comunidades. "A entrega será algo marcante na minha vida", disse.

SURFE

Repescagem produtiva

Adriano de Souza, o Mineirinho, respirou aliviado ao conseguir ontem, no Rio, vaga na terceira fase do Circuito Mundial de Surfe. Os brasileiros Raoni Monteiro e Heitor Alves também avançaram.

RANKING DA FIFA

Brasil segue em 3º e hoje Mano convoca seleção

O Brasil segue na 3.ª colocação no ranking da Fifa, divulgado ontem, com 1.425 pontos, atrás de Espanha e Holanda. Atuais campeões do mundo e da Eurocopa, os espanhóis somam 1.857. Em seguida vem a Holanda, com 1.702. A Alemanha segue em 4.º lugar e diminuiu a diferença para a seleção brasileira. Já a Argentina permanece em 5.º, com 1.267. Inglaterra, Uruguai, Portugal, Itália e Croácia completam os dez primeiros do ranking da Fifa. Hoje, o técnico Mano Menezes anuncia a lista dos jogadores que vão disputar amistosos contra Holanda e Romênia.