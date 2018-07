Jogo Rápido

Três paulistas iniciam a luta pelo acesso à elite

Com 7 paulistas em ação, todos acreditando que este é o ano de chegar ou retornar à elite, a Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje com três jogos e se estende até 26 de novembro, data da última rodada, quando estarão definidos os quatro novos integrantes da Série A em 2012. Os 3 jogos de hoje às 21h são: Goiás x Barueri; Salgueiro x São Caetano e Bragantino x ABC. Outros 4 paulistas estarão em ação amanhã. Ponte Preta, Americana e Portuguesa recebem Duque de Caxias, ASA e Náutico, respectivamente, às 16h20, e o Guarani sai de casa para enfrentar o Criciúma no mesmo horário.

MERCADO

Real contrata autor do gol mais bonito de 2010

O turco Hamit Altintop, de 28 anos, do Bayern de Munique, autor do gol mais bonito de 2010 segundo a Fifa, jogando pela seleção turca, foi contratado ontem pelo Real Madrid para as próximas 4 temporadas. O reforço madrilenho pode atuar tanto na meia quanto na lateral-direita.

NÚMEROS

12/11

é a data do possível terceiro combate entre o filipino Manny Pacquiao e o mexicano Juan Manuel Marquez. O acordo só depende de uma aprovação de Oscar De La Hoya, empresário de Marquez.

40s68

foi o tempo do brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, que montando AD Wilbert Z, venceu o desempate da prova com obstáculos de 1,45 m do Concurso Internacional de Hipismo de Ebreichsdorf, Áustria.

FÓRMULA INDY

Suíça se queima em acidente

A suíça Simona De Silvestro sofreu queimaduras de segundo grau na mão direita e superficiais na mão esquerda em acidente durante treino para as 500 Milhas de Indianapolis, nos EUA.

NEGÓCIOS

RedeTV! ameaça ir à Justiça contra o C13

Azedou de vez a relação entre a RedeTV! e o Clube dos 13. Depois de vencer a licitação promovida pela entidade pelos direitos de transmissão em TV aberta do Brasileiro no triênio 2012/13/14, a emissora paulista resolveu ir à Justiça. Em nota encaminhada ao C13, a RedeTV! argumenta que o contrato não foi cumprido pela entidade e seus filiados. Por isso, notificou que vai tomar todas as medidas necessárias para "reparar os prejuízos causados". Rebelados, os principais clubes não seguiram a indicação do C13 e decidiram negociar diretamente seus contratos com a Rede Globo.