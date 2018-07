Jogo Rápido

Marílson obtém índice para os 10 mil m do Pan

O fundista Marílson Gomes dos Santos conquistou ontem o índice dos 10 mil metros para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara ao vencer o evento-teste da pista do Ibirapuera com o tempo de 28min09s24. O corredor abriu mão de sua vaga na maratona do torneio mexicano para disputar a distância no Mundial de Daegu, em agosto. Na mesma competição, Simone Alves da Silva, vice-campeã da Corrida de São Silvestre, bateu o recorde sul-americano dos 5 mil metros. Com 15min18s85, melhorou em 3s14 a marca anterior, de Carmem de Oliveira, conquistada em 1993.

Números

56 milhões de reais é quanto Maradona vai receber pelos dois anos de contrato com o Al Wasl, dos Emirados Árabes, segundo a imprensa europeia. José Mourinho ganha R$ 24 mi/ano no Real Madrid.

CICLISMO

Armstrong é alvo de nova denúncia de doping

Um dia após o campeão olímpico Tyler Hamilton acusar Lance Armstrong de usar substância proibida, o ciclista George Hincapie também denunciou o heptacampeão da Volta da França.

CAMPEONATO ESPANHOL

Três times brigam por 2 vagas na Liga Europa

Com o Barcelona campeão e todas as vagas para a Copa dos Campeões do ano que vem já preenchidas, a emoção de hoje na última rodada do Espanhol fica reservada para a briga na Liga Europa. Sevilla, Athletic Bilbao e Atlético de Madri estão empatados com 55 pontos, e visitam Espanyol, Racing Santander e Mallorca, respectivamente. Só dois se classificam. Na zona de baixo, o Zaragoza tenta não ser o último rebaixado. Precisa vencer o Levante e torcer por tropeços de um dos cinco times também ameaçados: La Coruña, Getafe, Osasuna, Real Sociedad e Mallorca.

FORMULA INDY

Dia de Pole Day nas 500 Milhas de Indianápolis

Os organizadores das 500 milhas de Indianápolis promovem hoje o Pole Day, treino que define os primeiros 24 pilotos no grid de largada do evento. Os nove lugares restantes serão disputados por 17 carros amanhã, na disputa apelidada de Bump Day.