Jogo Rápido

Lusa começa com goleada no Canindé

A Lusa começou a disputa da Série B do Brasileiro mostrando que será uma das forças do torneio. Ontem à tarde, no Canindé, goleou o Náutico por 4 a 0, gols de Ananias, Wescley (contra), Guilherme e Henrique. Em Campinas, a Ponte Preta bateu o ASA por 5 a 0, gols de Ricardo Jesus (2), Renatinho, Uendel e Josimar. O Guarani cedeu o empate por 2 a 2 ao Criciúma, em Santa Catarina. Em Sorocaba, com apenas 54 pagantes, Americana e Duque de Caxias empataram: 1 a 1. Outros jogos: Sport 1 x 0 Icasa, Vitória 1 x 0 Vila Nova e Ituiutaba 1 x 2 Paraná.

CAMPEONATO ESPANHOL

Com 40 gols, Cristiano Ronaldo bate recorde

O meia Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, é o maior artilheiro do Campeonato Espanhol. Ontem, o português marcou dois gols na vitória de 8 a 1 sobre o Almería e chegou aos 40 na temporada.

Número 2 a 0 é a vantagem do Brasília sobre Franca no playoff decisivo do NBB. Ontem, a equipe do Distrito Federal ganhou por 80 a 75 e hoje pode conquistar o título se vencer o terceiro jogo, em Franca, às 21h30.

FUTEBOL EUROPEU

Festa para Schalke e Lille Depois da má campanha no torneio nacional (foi o 14.º), o Schalke 04 fez 5 a 0 no Duisburg e conquistou ontem a Copa da Alemanha. O Lille celebrou seu 3.º título francês - o primeiro após 57 anos - ao empatar por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain.

ATLETISMO

Alemã melhora marca mundial do martelo

A alemã Betty Heidler estabeleceu ontem novo recorde mundial no lançamento do martelo ao alcançar 79,42 m no Meeting de Halle (Alemanha). Ela melhorou em 1,46 m a marca da polonesa Anita Wlodarczyk, de 2010.