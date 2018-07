Jogo Rápido

Pato deve ficar fora da seleção

O atacante Alexandre Pato não deverá disputar a Copa América pela seleção brasileira. O jogador machucou o ombro esquerdo ontem, no 0 a 0 contra a Udinese, pela última rodada do Campeonato Italiano. O Milan entrou em campo para cumprir tabela, pois conquistou o título italiano da temporada antecipadamente. O atacante foi carregado para fora do campo, aos 26 minutos do segundo tempo, após dividida com Zapata. Segundo o médico do Milan, Maurizio Gevi, Pato não sofreu fratura, mas ficará com o ombro imobilizado por pelo menos quatro semanas. Antes da Copa América, que começa em 1.º de julho, a seleção brasileira fará dois amistosos: no dia 4 enfrenta a Holanda, em Goiás, e no dia 7 recebe a Romênia, no Pacaembu, com festa para Ronaldo.

NÚMEROS

4 mulheres se classificaram para as 500 Milhas de Indianápolis, a ser disputada domingo: a brasileira Bia Figueiredo, a americana Danica Patrick, a suíça Simona de Silvestro e a inglesa Pippa Mann.

2 a 1 está o playoff entre o Dallas Mavericks e o Oklahoma City, depois que o primeiro recuperou a vantagem do mando de quadra na final da Conferência Oeste da NBA ao bater, fora de casa, o Oklahoma City Thunder por 93 a 87.

ATLETISMO

Recordista desiste de correr em etapa da Liga

O queniano David Rudisha, recordista mundial dos 800 metros, desistiu de participar da etapa de Roma da Liga Diamante, na quinta-feira, por conta de lesão no pé esquerdo. A grande atração será a disputa dos 100 metros com a presença de Usain Bolt e Asafa Powell.