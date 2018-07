Jogo Rápido

Portuguesa e Paraná jogam pela 2ª vitória

Embalados por vitórias na estreia na Série B do Brasileiro, Portuguesa e Paraná duelam às 21 horas, em Curitiba. Os times lutam pela liderança neste início de competição. No mesmo horário, em Arapiraca, o Americana, que empatou na 1.ª rodada, pega o ASA, goleado pela Ponte Preta.

COPA DO BRASIL

Paulista e gaúcho apitam as semifinais

A CBF sorteou ontem o gaúcho Leandro Vuaden para apitar Avaí x Vasco, em Florianópolis, e o paulista Wilson Luiz Seneme para o duelo Coritiba x Ceará.

MERCADO

Grêmio contrata veterano Gilberto Silva

O Grêmio anunciou ontem a contratação do volante Gilberto Silva do Panathinaikos, da Grécia. O jogador de 34 anos, campeão mundial em 2002, chega na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato por 18 meses.

NÚMEROS

12ª

posição do ranking ocupa Tiger Woods. Pela 1ª vez desde 1997 não está entre os 10 melhores do mundo. O golfista de 35 anos foi personagem de escândalo sexual em 2009 e desde então não é campeão.

SELEÇÃO

Machucado, Pato é cortado de amistosos

A CBF anunciou ontem que Alexandre Pato está fora dos amistosos contra a Holanda, dia 4, em Goiânia, e Romênia, dia 7, no Pacaembu. O atacante deslocou o ombro no último jogo do Milan.

NBA

Bosh assegura vantagem do Heat

Com 34 pontos, Chris Bosh liderou o Miami Heat na vitória por 96 a 85 sobre o Chicago Bulls; equipe da Flórida abriu 2 a 1 na série melhor de sete da final do Leste. Hoje, novo jogo em Miami

HANDEBOL

Mundial Feminino será em São Paulo

A Federação Internacional de Handebol (IHF) definiu a mudança na sede do Campeonato Mundial Feminino. Insatisfeita com as instalações de Santa Catarina, a entidade transferiu o evento, de 3 a 18 de dezembro, para São Paulo.