Jogo Rápido

Lusa vai bem, mas fica no empate com Paraná

Faltou pouco para a Lusa sair do Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, com uma vitória sobre o Paraná, na 2.ª rodada do Brasileiro da Série B. Prejudicada pelo atacante Jael, expulso aos três minutos de partida, o time do Canindé empatou por

1 a 1 com os donos de casa. Os dois times somam quatro pontos na tabela. Welington fez o gol do Paraná e Henrique empatou. No outro jogo de ontem, o Americana foi até Alagoas e perdeu do ASA por 2

a 1.

CONTRATAÇÃO

Ricardinho chega ao Bahia sob desconfiança

O Bahia confirmou ontem a contratação do meia Ricardinho, de 35 anos, afastado do Atlético-MG em abril. O jogador não era unanimidade no Bahia. O técnico René Simões não aprovava a negociação, mas foi convencido pelos diretores do clube.

NÚMEROS

5

milhões de reais pede o Cruzeiro para liberar Gilberto, pretendido pelo Botafogo. O presidente Zezé Perrela afirmou que não deseja se desfazer do atleta e só vai liberá-lo, caso paguem a multa contratual.

9

jogadores do Atlético-PR foram dispensados ontem. O técnico Adílson Batista terá à sua disposição 26 atletas: "Em dois anos e meio de Cruzeiro treinei com mais de 90 jogadores. É assim o futebol. Tem jogador que se adapta, outros não".

ATLETISMO

Campeão se aquece

O jamaicano Usain Bolt chegou ontem a Roma e já treinou no Estádio Dei Marmi, onde participa amanhã da etapa da Liga Diamante. Será a 1ª prova do recordista mundial dos 100 e 200 metros no ano.

NBA

Dallas está a uma vitória das finais

O Dallas entra em seu ginásio hoje, às 22h (de Brasília), com a possibilidade de fechar a final da Conferência Oeste e, assim, retornar à decisão da NBA após cinco temporadas. Uma vitória sobre o Oklahoma é o suficiente, pois o time lidera a série: 3 a 1.

VÔLEI

Bruninho se apresenta à seleção em Porto Rico

Bruninho se apresentou ontem à seleção, que se prepara para a estreia na Liga Mundial contra Porto Rico, em San Juan, sexta-feira. O levantador estava na Itália, onde atuou pelo Modena.