Jogo Rápido

Seleção vai treinar só 20 dias para Mundial

O técnico Kleiton Lima chamou ontem 25 jogadoras para a última fase de preparação para a Copa do Mundo da Alemanha, de 26 de junho e 17 de julho. A craque Marta, do New York Flash (EUA), é a atração. A seleção se apresenta dia 6 de junho, na Granja Comary, em Teresópolis. Até o dia 10 de junho, o treinador vai cortar quatro. O Brasil está no Grupo D do Mundial, com Austrália, Noruega e Guiné Equatorial. O Santos cedeu 7 atletas: a goleira Andreia, as zagueiras Aline Pellegrino e Erika, a lateral Fabiana, as meio-campistas Erika e Ester, além de Cristiane.

NÚMEROS

71 a 65

marcou o Santo André sobre o Americana, encerrando jejum de 16 anos sem ganhar o título paulista de basquete feminino (fechou a série final em 3 a 1). A cestinha foi Ariadna, com 22 pontos.

1 a 1

foi o placar do jogo de volta entre Borussia Mönchengladbach e o Bochum ( 1 a 0 na ida), válido pela repescagem do Alemão. O empate com o 3º da Segunda Divisão garante a permanência do Borussia (foi lanterna por 20 rodadas) na elite.

AMISTOSO

Argentina derrota Paraguai por 4 a 2

A Argentina venceu o Paraguai por 4 a 2, em amistoso na cidade argentina de Resistencia. As seleções utilizaram jogadores que atuam em clubes de seus países. A partida serviu de preparação para a Copa América.

PROTESTO NO FLU

Dois torcedores atiram banana e tijolo em treino

Torcedores foram ao treino do Fluminense protestar contra Ricardo Berna e Enderson Moreira. Jogaram banana e tijolo - alusão à fala do goleiro de que era necessário fazer um paredão para o time não levar gol.

NBA

Heat abre 3 a 1 diante do Bulls

Mesmo com 23 pontos, Derrick Rose não conseguiu impedir a derrota do Chicago Bulls por 101 a 93 para o Heat, no jogo 4 da final do Leste. O time de Miami está a uma vitória de voltar à decisão da liga.

ATLETISMO

Bolt corre em Roma; Fabiana salta no Rio

Recordista mundial dos 100 m e dos 200 m, o jamaicano Usain Bolt faz a estreia na temporada hoje, em Roma, na Liga Diamante. Seus principais rivais nos 100 m serão o conterrâneo Asafa Powell e o francês Christophe Lemaitre. Também hoje, no Rio, a partir das 15h, será realizado o GP Brasil. Fabiana Murer, do salto com vara, e Maurren Maggi, do salto em distância, competem como favoritas no Engenhão.