Jogo Rápido

Quatro paulistas em ação

Quatro paulistas estarão em campo hoje, em três jogos pela segunda rodada da Série B. A Ponte Preta busca a segunda vitória na competição, contra o Vila Nova, em Goiânia. O Grêmio Barueri, que perdeu na estreia, recebe o Bragantino, que só empatou. E o São Caetano, outro que empatou, recebe o Ituiutaba. Os jogos são às 21h.

COPA DO BRASIL

Final será em Curitiba

Em sorteio realizado ontem, na CBF, ficou definido que o 1.º duelo entre Vasco e Coritiba, quarta-feira, será em São Januário, e a final, no dia 8, no Couto Pereira.

NÚMEROS

6 meses de suspensão pegou o zagueiro Kolo Touré, do Manchester City. Em fevereiro, o exame antidoping deu positivo após jogo contra o Arsenal. O jogador é irmão de Yaya Touré, também do City.

4 brasileiros apenas disputarão as 500 milhas de Indianápolis de 2011, no domingo: Bia Figueiredo, Helio Castroneves, Tony Kanaan e Vitor Meira. A equipe AJ Foyt vendeu a vaga de Bruno Junqueira para Ryan Hunter-Reay.

OLIMPÍADA 2016

Delegado federal será o diretor de segurança

Os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, terão o delegado federal Luiz Fernando Corrêa, de 52 anos, como diretor de segurança. Corrêa será responsável por políticas de segurança, controle do acesso às instalações e proteção patrimonial para os Jogos. Ele coordenou a segurança do Pan.

MERCADO

Renato é do Botafogo

O Botafogo definiu ontem a contratação do volante Renato, de 32 anos, ex-Sevilla e Santos. O meia Gilberto, do Cruzeiro, também interessa, e Elkeson, do Vitória, já foi contratado.

TÊNIS 2

Bellucci tem desafio em Roland Garros

O brasileiro Thomaz Bellucci, 25.º do mundo, tem grande desafio hoje, na terceira rodada de Roland Garros, quando enfrentará o francês Richard Gasquet, 16.º, no último jogo da quadra Suzane Lenglen. Outra atração do dia é o confronto entre o sérvio Novak Djokovic (n.º 2) e o argentino Juan Martin del Potro (n.º 26). Ontem, o espanhol Rafael Nadal (n.º 1) venceu o conterrâneo Pablo Andujar (n.º 48) por 7/5, 6/3 e 7/6 (7/4).