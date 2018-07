Jogo Rápido

Marcos Assunção renova até o fim de 2012

Marcos Assunção preferiu ganhar um pouco menos do que o oferecido pelo Bahia para ficar no Palmeiras até dezembro de 2012. Ontem, o vice-presidente Roberto Frizzo anunciou o acordo, para alívio de Luiz Felipe Scolari. "Agora ele vai ter de fazer mais gols de falta", brincou o treinador. "Eu estava tranquilo, sempre acreditei na diretoria e o homem aqui (Felipão) me ajudou bastante", disse o volante. Amanhã contra o Cruzeiro, em Sete Lagoas, o time deve contar com Patrik, que fez seu primeiro coletivo na semana (estava com conjuntivite), e Cicinho, recuperado de lesão.

BASQUETE

Oscar Schmidt sofre cirurgia no cérebro

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt sofreu uma cirurgia no cérebro para a retirada de um nódulo. A intervenção foi na quarta-feira no Hospital Albert Einstein. Os exames mostraram que o nódulo é benigno. Ainda não há previsão de alta.

FÓRMULA INDY

Dixon pressiona pole no treino das 500 milhas

Scott Dixon (NZL/Ganassi) fez a melhor volta da última sessão livre em Indianápolis, à frente do pole Alex Tagliani (CAN/S. Schmidt), em 39s9159. A largada é amanhã, às 13 horas.

SÉRIE B

No retorno para casa, Barueri bate Bragantino

No reencontro com sua antiga casa após dois anos, o Grêmio Barueri venceu por 3 a 2 ontem o Bragantino na Arena Barueri. No clima de nostalgia, o atacante Pedrão, de volta ao clube, marcou um dos gols. Em Goiânia, a Ponte Preta perdeu ontem para o Vila Nova por 3 a 1. O Ituiutaba bateu o São Caetano, fora de casa, por 2 a 0. Hoje o Guarani, depois de empatar com o Criciúma por 2 a 2 na estreia, busca a primeira vitória, diante do Sport, em Campinas. Mais quatro jogos completam a rodada: Duque de Caxias x Criciúma, Náutico x Goiás, Icasa x Vitória e ABC x Salgueiro.

TRAGÉDIA NO ATLETISMO

Sammy Wanjiru morreu após golpe na cabeça

Este foi o resultado da autópsia no corpo do maratonista, ouro em Pequim/2008. O corredor morreu há duas semanas, após uma queda da varanda de sua casa. Os legistas não sabem precisar, porém, se o trauma foi causado pela queda ou se Sammy foi golpeado antes.

BADMINTON

Por audiência, atletas vão ter de usar saias

As jogadoras terão de trocar o calção por saias ou vestidos. A determinação é da federação internacional, que procura mais audiência para a modalidade.