Jogo Rápido

Guarani cede empate em casa para o Sport

Mesmo jogando em Campinas, o Guarani deixou escapar ontem sua primeira vitória na Série B do Brasileiro ao empatar com o Sport por 1 a 1. A equipe paulista terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, gol de Fernandão, mas permitiu que o adversário empatasse aos 7 minutos da segunda etapa, com Paulista. O Vitória deixou a liderança fugir ao ser batido fora de casa pelo Icasa, que fez 3 a 1. O Náutico, em casa, derrotou o Goiás por 1 a 0, enquanto o Duque de Caxias perdeu no Rio De Janeiro para o Criciúma por 2 a 1. ABC e Salgueiro ficaram no 1 a 1, em Natal.

VELA

Scheidt e Prada vencem competição na Holanda

Os brasileiros Robert Scheidt (foto) e Bruno Prada garantiram ontem o título da classe Star na Semana de Vela da Holanda. Com a vitória, a dupla somou mais 20 pontos na Copa do Mundo e permanece na liderança, com 73 pontos. A próxima etapa vai ser em Weymouth, Inglaterra, em junho.

NÚMEROS

6 participantes da Maratona de Estocolmo foram atropelados ontem por um ônibus. Um homem foi ferido gravemente. A maratona foi vencida pelo etíope Shumi Gerbara, com o tempo de 2h14min07.

7º título da Copa da Itália busca hoje a Internazionale, no Estádio Olímpico de Roma (16h de Brasília), diante do Palermo, que em 111 anos nunca conseguiu dar a volta olímpica na competição. Maicon, suspenso, desfalca a Inter.

COPA 2014

Ministro dá prazo final para São Paulo

O ministro dos Esportes, Orlando Silva, afirmou ontem que São Paulo tem até o mês de julho para demonstrar que tem realmente vontade e condições de organizar o jogo inaugural da Copa. Nessa época, autoridades da Fifa visitarão a cidade.

VÔLEI

Brasil bate Porto Rico e lidera Liga Mundial

A seleção brasileira jogou mal, mas fez 3 a 0 em Porto Rico, ontem (25/19, 31/29 e 25/23), e lidera o Grupo A da Liga Mundial, 6 pontos. Na sexta-feira, o Brasil vencera o adversário por 3 a 0.