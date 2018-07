Jogo Rápido

"Vou me tornar uma lenda", diz Usain Bolt

O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 m, disputa hoje o Meeting da República Checa, em Ostrava, mas vislumbra o Mundial este ano, em Daegu, Coreia do Sul, e os Jogos Olímpicos de Londres. "Eles vão me tornar uma lenda." Bolt venceu semana passada a etapa de Roma da Liga Diamante.

MERCADO DA BOLA

Fifa antecipa data da janela de contratações

A Fifa autorizou a CBF a alterar a data da janela de transferência de jogadores vindos de clubes internacionais para o Campeonato Brasileiro. De 3 de agosto, o novo prazo para a inscrição de atletas deve ser mudado para 15 de junho. Ano passado, a CBF também havia tido a mesma atitude. Assim, vários clubes serão favorecidos: o Corinthians, que trouxe Alex, do Spartak; o Vasco, que contratou Juninho Pernambucano, ex-Al-Gharafa; o Grêmio, que terá Gilberto Silva, vindo do Panathinaikos; e Renato, contratado pelo Botafogo junto ao Sevilla. Todos poderão jogar o 1º turno do Brasileiro.

NÚMEROS

3

pontos soma o Grêmio Barueri no Brasileiro da Série B. Hoje, às 21 horas, o time paulista visita o Sport, no Recife, na abertura da 3ª rodada. No outro jogo da noite, o Goiás recebe o alagoano ASA.

17

jogadores terá à disposição o técnico Bernardinho para os jogos contra a Polônia, sábado e domingo, às 10 horas, no Maracanãzinho, pela Liga Mundial de Vôlei. Murilo, Wallace e Dante não estiveram nas duas vitórias sobre Porto Rico.

AUTOMOBILISMO

Acelera, papai!

Sebastian, filho do piloto inglês Dan Wheldon, posa ao lado do troféu e do carro do pai, vencedor da centésima edição das 500 Milhas de Indianápolis, na reta de chegada do tradicional circuito.

FÓRMULA 1

Hamilton se desculpa com Massa e Maldonado

Depois de uma atuação conturbada no GP de Mônaco, o inglês Lewis Hamilton pediu desculpas, via Twitter, por seu comportamento. O campeão mundial de F-1 em 2008 se envolveu em acidentes com Felipe Massa e o venezuelano Pastor Maldonado, e foi punido pelos comissários. "Quero pedir desculpas pela minha performance no fim de semana e também pelos meus comentários, não queria ofender ninguém", escreveu. "Para Massa e Maldonado, com o maior respeito, peço desculpas caso os tenha ofendido. Ambos são pilotos fantásticos que eu considero demais."