Jogo Rápido

Edno garante vitória e liderança da Portuguesa

Com um belo gol de Edno, a Portuguesa bateu o Salgueiro por 1 a 0 e recuperou a liderança provisória da Série B, com 20 pontos, já que a Ponte Preta (também com 20) vai a campo hoje, às 21h, diante do Sport, na Ilha do Retiro. Também ontem, o Bragantino foi goleado pelo Vitória, em Salvador, por 4 a 1, e o São Caetano perdeu do Vila Nova, em Goiânia, por 2 a 0. Hoje, a 10.ª rodada tem sequência. Além do jogo em Recife, mais três serão realizados hoje: Americana x Boa Esporte, ASA x Paraná e Icasa x Náutico. Amanhã, às 11 horas, completando a rodada, o Guarani recebe o ABC.

NÚMEROS

5 jogadores de futebol do México, pegos no doping em maio pela substância clenbuterol, foram absolvidos. A Federação Mexicana afirmou que o positivo ocorreu por consumo de carne contaminada e irá notificar a Fifa sobre a decisão.

1 vitória contra a Letônia, hoje, garante à seleção masculina de basquete o 9º lugar no Mundial Sub-19. Eliminados da disputa pelo título, ontem os brasileiros derrotaram o Egito por 77 a 63.

OLIMPÍADA 2012

COI vai controlar uso de seringas em Londres

O COI (Comitê Olímpico Internacional) vai controlar o uso de agulhas e demais equipamentos médicos nos Jogos de Londres, em 2012. Médicos das delegações não serão punidos se aplicarem injeções em locais de treinamento e hotéis, mas deverão informar à entidade tudo o que foi ministrado aos protagonistas do evento esportivo. "Queremos passar o recado de que todos devem se comportar bem no que diz respeito a esse assunto. Não somos policiais, mas temos o dever de fiscalizar e punir, se for o caso", disse Arne Ljungqvist, presidente da comissão médica do COI.

ATLETISMO

Com marca ruim, Bolt vence em Paris

Usain Bolt não deu show em Paris, na 8.ª etapa da Liga Diamante: fez 20s03, suficiente para superar o francês Christophe Lemaitre e vencer os 200 m. O jamaicano, recordista mundial da prova (19s19), culpou a demora no início da prova pela performance insatisfatória.