Jogo Rápido

Guarani pega ABC com medo da própria torcida

Em crise com a torcida e temendo problemas ainda maiores se não reagir - até porque disputará na semana que vem o dérbi de Campinas com a Ponte Preta -, o Guarani recebe hoje o ABC, às 11 horas, no Brinco de Ouro, com a obrigação de vencer, o que não acontece há cinco jogos. O time tem apenas 9 pontos e o ABC soma 14. "O jogo mais importante que temos é esse diante do ABC", diz o técnico Giba. "Fizemos muito pouco até agora e nossa reação tem de ser imediata." Ontem à noite, Sport 3 x 1 Ponte Preta, Americana 2 x 1 Boa Esporte, ASA 4 x 2 Paraná e Icasa 1 x 2 Náutico.

ATLETISMO

Fabiana Murer salta hoje de olho no Mundial

A um mês do Mundial da Coreia do Sul, Fabiana Murer encara hoje em Birmingham, na Inglaterra, suas principais rivais: a alemã Silke Spiegelburg e a russa Svetlana Feofanova. O evento é válido pela Liga Diamante.

VOLTA DA FRANÇA

Português vence a montanhosa 8ª etapa

Rui Alberto Costa, da equipe Movistar, venceu os 189 km disputados nas montanhas entre Aigurande e Super-Besse. O norueguês Thor Hushovd, da Garmin, manteve a liderança apesar do 16.º lugar na etapa.

NÚMEROS

37 anos foi a idade com que se aposentou o zagueiro Cannavaro, campeão mundial pela Itália em 2006, ano em que foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo. Ele é o único defensor na história a conquistar o troféu.

3.500 policiais estão escalados para a segurança da final do Mundial Sub-17, entre México e Uruguai, hoje no Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes, Brasil e Alemanha disputam o 3º lugar.

FÓRMULA INDY

Will Power larga na pole no GP do Canadá

Will Power, vice-líder da Fórmula Indy, larga na frente do GP do Canadá, hoje em Toronto. O piloto australiano obteve o tempo de 59s577 na pista urbana de Exhibition Place, seguido do neozelandês Scott Dixon e do escocês Dario Franchitti. Foi a quinta pole na temporada e a 15.ª da carreira do piloto da Penske. O brasileiro melhor classificado no grid foi Hélio Castroneves, que vai largar em 12.º lugar. Outros brasileiros na prova são Vitor Meira (14.º), Tony Kanaan (16.º) e Bia Figueiredo (26.º). A largada da prova em Toronto está prevista para as 15h50 (de Brasília).