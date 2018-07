Jogo Rápido

América-MG contrata o experiente Antônio Lopes

O América-MG confirmou ontem a contratação do técnico Antônio Lopes, que assinou contrato até o fim do Brasileiro. Ele chega para assumir o posto de Mauro Fernandes, demitido anteontem, após a derrota no domingo por 2 a 0 para o Atlético-MG. O veterano treinador foi campeão brasileiro e da Libertadores com o Vasco, respectivamente, em 1997 e 1998. Também ganhou o título nacional com o Corinthians, em 2005. Terá a tarefa de tirar o América da zona do descenso - ocupa a 18.ª colocação.

INTERLAGOS

CBA reativa a chicane da Curva do Café

A chicane da Curva do Café, no Autódromo de Interlagos, foi revitalizada nesta semana e será utilizada na Copa Petrobrás de Marcas, domingo, e na Corrida do Milhão da Stock Car, em 7 de agosto. A decisão é da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), com a concordância da Vicar (empresa organizadora), para evitar acidentes como o que causou a morte de Gustavo Sondermann (em abril), e de Rafael Sperafico (2007). O desvio, que reduz a velocidade para a reta dos boxes, foi construído em 1992 para a MotoGP.

NÚMEROS

325ª posição

no ranking ocupa Alejandro Gonzalez, colombiano que ontem eliminou o brasileiro Rogério Dutra da Silva, 134º, na 1ª rodada do Challenger de Tênis de Bogotá: 6/2 e 7/5. João Souza bateu Juan Gomez, também da Colômbia, por 6/2, 0/6 e 6/0.

20 pontos

na Série B tem o Americana (3º), que desperdiçou a chance de se isolar na ponta ao perder para o Náutico (3 a 2). Em casa, o São Caetano bateu o ASA por 2 a 0.

Força e leveza

Holandeses apresentam coreografia durante a Gymnaestrada, evento que reúne 20 mil ginastas do mundo todo em Lausanne, na Suíça.

OLIMPÍADA 2012

Bernard vai ser chefe de missão do Brasil

O ex-jogador de vôlei Bernard Rajzman foi anunciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o chefe de missão na Olimpíada de Londres, em 2012, e será responsável por liderar a delegação no evento.

VOLTA DA FRANÇA

Francês mantém camiseta amarela

O francês Thomas Voeckler continua na liderança na classificação geral da Volta da França após a 10.ª etapa, entre Aurillac e Carmaux (158 km). O vencedor do trecho de ontem foi o alemão Andre Greipel.