Jogo Rápido

Leonardo é o novo diretor esportivo do PSG

O brasileiro Leonardo, de 41 anos, foi anunciado ontem como novo diretor esportivo do Paris Saint-Germain, no qual jogou entre 1996 e 1997. O ex-técnico da Internazionale de Milão volta a desempenhar o cargo de dirigente, função que já teve no Milan, onde também atuou como treinador. O clube francês anunciou ontem a destituição do presidente Robin Leproux.

CICLISMO

3 vitórias

somou ontem o ciclista britânico Mark Cavendish na Volta da França. Para vencer a 11ª etapa, de 167,5 quilômetros, entre Blaye-les-Mines e Lavaur, o ciclista teve de superar um pequeno problema mecânico e a chuva. O francês Thomas Voeckler continua como líder na classificação geral, com 45h52min39.

EUROCOPA 2012

Antiga base da máfia vai virar CT da Itália

Uma antiga base da máfia da Calábria vai se tornar centro de treinamento da seleção italiana para a disputa da Eurocopa de 2012. A federação italiana visitou ontem o local, que conta com 5 campos, para averiguar a possibilidade de a Azzurra utilizar o espaço em agosto, outubro ou novembro. A ideia é usar a ex-base como símbolo de que a Itália está vencendo a guerra contra as organizações mafiosas.

Profissão de fé

Muçulmana, Kulsoom Abdullah conseguiu mudar regra do levantamento de peso e competirá nos EUA com braços, pernas e cabeça cobertos

STOCK CAR

Superaquecimento de fibra causou incêndio

A JL Racing, fabricante dos carros da Stock Car, atribuiu o incêndio no carro de Tuka Rocha no Rio por " uma convergência de fatores", como o ângulo do vento e a posição de peças. "O fogo começou na fibra externa onde é colocado o material de absorção de impactos laterais. O indício é que o escapamento colocou fogo na peça." Por segurança, serão feitas seis mudanças de peças em todos os carros já na Corrida do Milhão, dia 7.