Jogo Rápido

França e Suécia lutam pelo terceiro lugar

França e Suécia disputam hoje o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina de Futebol, em Sinsheim, na Alemanha, às 12h30 de Brasília. Nos dois times, o objetivo é, depois da decepção pela derrota nas semifinais do Mundial, terminar a competição com um resultado positivo. "Queremos fazer nossa coreografia após o apito final, para celebrar o fato de que seremos as terceiras melhores do mundo. Como todas do time, quero ganhar este jogo", disse a sueca Charlotte Rohlin. A final será disputada amanhã, entre as seleções do Japão e dos Estados Unidos.

NÚMEROS

4 jogadores

foram cortados da seleção brasileira sub-20, que disputará o Mundial da categoria, de 29 de julho a 20 de agosto, na Colômbia. São eles: Diego Maurício (Flamengo), Felipe Anderson (Santos), Sebá (Cruzeiro) e Roni (Criciúma).

31 anos

tem o goleiro Doni, que acertou ontem contrato com o Liverpool. O brasileiro fez pouco sucesso no País, mas permaneceu seis anos como titular da Roma.

ATLETISMO

Após cinco meses, Isinbayeva está de volta

A russa Yelena Isinbayeva é a grande estrela do Meeting de Heusden, na Bélgica, que será disputado hoje. A prova marca a estreia da recordista mundial do salto com vara na temporada ao ar livre - sua última competição foi em 12 de fevereiro, ainda em pista coberta, quando alcançou 4,85 m em Donetsk. Nestes cinco meses, Yelena mudou de técnico: deixou de trabalhar com Vitaly Petrov para retomar a parceria com seu primeiro treinador, Evgeniy Trofimov. Seu objetivo hoje, afirmou, é assumir a liderança do ranking mundial, ocupado pela alemã Martina Strutz com 4,78 m.

Hora de se poupar na Volta da França

Na iminência de fazerem a 1ª grande subida da Volta da França, hoje, os líderes se pouparam ontem. Thomas Voeckler mantém a ponta.

DOPING

Fabíola Molina é autorizada a competir

A nadadora Fabíola Molina, recentemente flagrada em exame antidoping, recebeu autorização da Fina para disputar os Jogos Mundiais Militares nos 50m, 100m e 200m costas, 50m borboleta e revezamento 4x100 medley.

BRASILEIRO - SÉRIE C e D

Marília abre participação na primeira rodada

Cinco jogos pela Série C e dois pela D abrem hoje as duas últimas divisões do futebol nacional. O Marília é o único paulista em ação, contra o Macaé. O Santo André estreia amanhã. Na D, Oeste e Mirassol também só jogam amanhã.