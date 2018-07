Jogo Rápido

Kleber se diz arrependido de críticas a dirigente

O atacante Kleber reconheceu que exagerou nas palavras contra o vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Frizzo, a quem chamou de "sem caráter." "Acho que passei um pouco do limite"", disse em entrevista à TV Record.

CORINTHIANS

Clube aumenta oferta para ter Tevez de volta

A recusa do Manchester City não abalou o Corinthians. Ontem, o gerente Edu Gaspar disse que o clube aumentou a oferta inicial de R$ 90 milhões pelo argentino e espera resposta.

NÚMEROS

3 a 0 foi o placar

da vitória da seleção feminina de vôlei do Brasil sobre a Itália, em Brasília, no encerramento da Copa Internacional de Vôlei. As parciais foram 25/18, 25/22 e 27/25. O time brasileiro permanece invicto na temporada.

10 partidas

serão disputadas hoje pela primeira rodada da Série D do Brasileiro, com dois clubes paulistas em ação. O Oeste pega o Cene, em Campo Grande, e o Mirassol recebe o Operário-PR.

VOLTA DA FRANÇA

Belga ganha 14ª etapa, mas francês é o líder

Jelle Vanendert foi o melhor no trajeto de 168,5 quilômetros entre Saint-Gaudens e Plateau de Beille na prova mais importante do ciclismo mundial, ontem. Samuel Sanchez, da Espanha, chegou em segundo, seguido de Andy Schleck (Luxemburgo). A liderança geral da competição permanece com o francês Thomas Voeckler, que conserva, assim, a camiseta amarela (que identifica o primeiro colocado). Tricampeão e maior favorito ao título, o espanhol Alberto Contador está apenas na sexta posição. A Volta da França termina no próximo domingo, com a chegada dos ciclistas a Paris.

Cerimônia militar tem Pelé e atraso

Os Jogos Mundiais Militares foram abertos oficialmente ontem, no Engenhão. A pira foi acesa por Pelé. A presidente Dilma Rousseff participou da bonita cerimônia, marcada por atrasos. Foi aplaudida pelo público.

VÔLEI DE PRAIA

Dupla brasileira perde de americanas e é vice

Numa partida em que cometeram muitos erros, Juliana e Larissa foram derrotadas ontem por 2 a 0 (23/21 e 21/15) pelas americanas Walsh e May, na final do Grand Slam de Moscou, etapa do Circuito Mundial.

INGLATERRA

Operado, Sandro ficará inativo por três meses

O volante brasileiro do Tottenham, cortado da Copa América, rompeu o menisco lateral do joelho esquerdo e passou por cirurgia na noite de anteontem, em Londres. Com isso, perderá o início da Premier League.