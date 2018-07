Jogo Rápido

Dupla brasileira vence Grand Slam da Rússia

Os brasileiros Alison e Emanuel derrotaram os suíços Heuscher e Bellaguarda, ontem, em Moscou, e conquistaram o título do Grand Slam da Rússia, em etapa válida pelo circuito mundial de vôlei de praia masculino. A dupla brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 18/21 e 17/15, em partida emocionante que durou 55 minutos - os brasileiros perdiam no tie-break por 12/8 quando iniciaram a reação. A de ontem foi a quinta vitória em seis finais disputadas por Alison e Emanuel. Líderes do ranking mundial, eles voltam a atuar no Grand Slam da Polônia, a partir do dia 26.

NÚMEROS

4 vitórias

tem o britânico Mark Cavendish na Volta da França. Ontem, ele derrotou no sprint final o americano Tayler Farrar e o italiano Alessandro Pettachi. É líder na classificação por pontos (319). O líder no geral é o francês Thomas Voeckler, 71º ontem.

6 rounds

precisou Michael Oliveira para nocautear o dominicano Jose "Minguito" Soto e ganhar o título latino dos pesos médios do Conselho Mundial de Boxe.

TÊNIS

Soderling bate Ferrer e leva o Aberto da Suécia

O tenista Robin Soderling conquistou o Aberto da Suécia ao derrotar na final, ontem, em Bastad, o espanhol David Ferrer, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/2), depois de 67 minutos. Foi a segunda vitória do sueco no torneio em três anos. No ano passado, ele perdeu na final para Nicolás Almagro. Com a conquista do quarto título nesta temporada, Soderling consolidou a quinta posição no ranking mundial. Foi a décima vitória dele sobre o espanhol - que já derrotou o sueco em quatro partidas. Já Ferrer perdeu três finais este ano. As outras derrotas foram para Rafael Nadal.

MOTOGP

Dobradinha espanhola no GP da Alemanha

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda HRC, venceu ontem o GP da Alemanha de MotoGP, na pista de Sachsenring. Em segundo lugar ficou o também espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha Factory, que só superou o australiano Casey Stoner, da Honda HRC, na última curva.