Jogo Rápido

Clube desmente acerto com Tevez, mas negocia

O Corinthians emitiu nota oficial ontem desmentindo o técnico do Manchester City, Roberto Mancini, de que Carlitos Tevez tivesse acertado sua volta ao clube brasileiro. A diretoria corintiana admitiu, porém, que segue negociando com o atacante argentino de 27 anos. Ontem, o técnico Tite comandou um treino preparando a equipe que vai enfrentar o Botafogo, amanhã, às 21h50, no Rio, com Alex e Emerson no banco de reservas. Danilo volta após cumprir suspensão e Liedson, recuperado de dores no joelho, será mantido no ataque. O lateral Alessandro segue fora do time.

NÚMEROS

2 jogos

abrem hoje a 12ª rodada da Série B do Brasileiro. O Americana, na 4ª colocação, recebe o Goiás (14º), às 21h. No mesmo horário, o lanterna Duque de Caxias (20º) pega o Icasa (17º).

R$ 1,9 mil

é o preço do ingresso mais caro para o duelo de 12 de novembro, em Las Vegas, entre o filipino Manny Pacquiao e o mexicano Juan Manuel Marquez. Será a 3ª luta entre ambos. Pacquiao venceu uma e houve um empate.

SANTOS

Neymar, Ganso e Elano ganham 3 dias de folga

Neymar, Ganso e Elano receberam três dias de folga do técnico Muricy Ramalho, após retornarem da Argentina, onde foram eliminados da Copa América junto com a seleção brasileira. O treinador liberou o trio até as 10h de sexta-feira, levando em consideração o adiamento para 5 de outubro da partida contra o Grêmio. O Santos só voltará a jogar pelo Brasileiro no dia 27. contra o Flamengo, na Vila Belmiro. O atacante Alan Kardec, cedido por empréstimo pelo Benfica, será apresentado após o treino de hoje cedo, no CT Rei Pelé. Já o volante Henrique e o meia Ibson chegaram ontem.

Fim da linha

Depois de não conseguir completar 100 dias no comando do Inter, Paulo Roberto Falcão, demitido ontem, chorou e lamentou a saída.

DOPING NO CICLISMO

CBC devolve dinheiro indevido do Bolsa-Atleta

A Confederação Brasileira de Ciclismo devolveu, no início do mês, R$ 77.096,54 aos cofres públicos. O valor é referente a 28 parcelas do Bolsa-Atleta pagas indevidamente para a ciclista Clemilda Fernandes, que cumpria dois anos de suspensão por doping. De acordo com o regulamento do programa do Governo Federal, nenhum atleta com sanção disciplinar pode receber o pagamento. O caso foi revelado em junho e a atleta tinha até 9 de agosto para fazer a devolução. Clemilda respondia a processo administrativo que agora, com o pagamento, foi encerrado.