Jogo Rápido

Atlético-MG ganha briga por André, ex-Santos

O time mineiro superou a concorrência com o Flamengo pelo atacante, que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O compromisso assinado é de um ano. Ao Fla, restou a contratação de Jael, ex-Portuguesa.

SÉRIE B

Americana perde para o Goiás e pode deixar G-4

O time paulista sofreu ontem sua segunda derrota consecutiva: levou 3 a 1 do Goiás, em casa. Com o resultado, o Americana pode deixar o grupo dos quatro melhores no complemento da 12ª rodada, sexta-feira e sábado.

OLIMPÍADA DE LONDRES

6º lugar

e a conquista de vaga para a Olimpíada de Londres. Este foi o resultado de Poliana Okimoto na prova de 10 km das maratonas aquáticas do Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai.

88% das obras

dos Jogos de Londres já estão prontas, anunciou o Comitê Organizador do evento. E o feito foi conseguido mesmo com uma economia nas despesas de 18,2 milhões (R$ 40,43 milhões) no último trimestre.

NBA

Tabela é anunciada em meio à greve de atletas

Apesar da falta de acordo salarial entre equipes e jogadores, que provocou uma greve que pode durar meses, a direção da NBA divulgou ontem a tabela completa da próxima temporada, que começará em 1.º de novembro.

BOXE

Popó pode enfrentar Michael Oliveira

Afastado dos ringues desde 2007, Acelino Popó Freitas pode voltar a lutar no fim do ano. Seu rival deverá ser o médio Michael Oliveira, invicto, após 15 lutas. Popó, 36 anos, foi campeão mundial dos superpenas e leves.

Forró em Xangai

Com forró como música de fundo, o Brasil ficou em 12º lugar na final de equipe técnica do nado sincronizado no Mundial de Xangai

CICLISMO

Hushovd ganha etapa da Volta da França

Campeão mundial de ciclismo no ano passado, o norueguês Thor Hushovd ganhou ontem a 16.ª etapa na Volta da França, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Gap (162,5 km). A liderança na classificação geral da prova continua nas mãos do francês Thomas Voeckler.