Jogo Rápido

CBF marca amistoso com México em outubro

A seleção brasileira vai enfrentar o México no dia 11 de outubro, em Torreón, num dos sete amistosos programados até o fim do ano. Antes, a equipe vai encarar a Alemanha, também na casa do adversário, no dia 10 de agosto. Para esta partida, que será disputada em Stuttgart, o técnico Mano Menezes fará a convocação dos jogadores na segunda-feira. O Brasil deve jogar ainda em 2011 contra Itália, Espanha e Argentina.

FÓRMULA 1

McLaren quer voltar à briga na Alemanha

A McLaren teve desempenho ruim no GP da Inglaterra, mas não diminuiu suas ambições para o GP da Alemanha, domingo, em Nurburgring. Após o domínio da Red Bull e da Ferrari em Silverstone, o diretor administrativo Jonathan Neale prometeu recuperação imediata. "Nós não estamos complacentes com o progresso da Ferrari ou com os carros da Red Bull. Vamos duelar com ambas pelas vitórias." A equipe ocupa a segunda colocação no Mundial de Construtores.

NÚMEROS

20 anos

tem o zagueiro Victor Ramos, contratado pelo Vasco no último dia da janela de transferências de jogadores que estão no exterior. O atleta começou a carreira no Vitória e estava no Standard de Liège, da Bélgica, desde 2009.

1.500 lugares

em 32 mil metros quadrados é o tamanho do maior McDonald"s do mundo, que será construído em Londres para a Olimpíada de 2012. Ainda serão feitas mais três lojas, uma delas na Vila Olímpica.

Segunda vitória

O norueguês Edvald Boasson Hagen venceu ontem a 17ª etapa da Volta da França. A liderança geral segue com o francês Thomas Voeckler.

BOXE

Popó aceita enfrentar Michael Oliveira

Acelino Popó Freitas aceitou o desafio de enfrentar Michael Oliveira, em dezembro, provavelmente no Ginásio do Ibirapuera. Só falta acertar o valor da bolsa a ser dada ao ex-campeão dos superpenas e leves.

TÊNIS

Serena usa prerrogativa para jogar o US Open

A tenista norte-americana, que ocupa atualmente a posição 172 no ranking (só as 105 primeiras podem jogar no Grand Slam) recorrerá à regra que permite a inscrição de ex-campeãs no torneio, que é o caso da atleta.