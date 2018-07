Jogo Rápido

Sálvio Spínola foi escolhido para apitar a decisão da Copa América, domingo, no estádio Monumental de Nuñez. O Uruguai enfrentará o Paraguai, que eliminou a Venezuela nos pênaltis (5 a 4) após empate por 0 a 0.

PC Gusmão deixa cargo no Atlético-GO

Paulo César Gusmão oficializou a saída do Atlético-GO. O treinador está há uma semana no Rio para cuidar do pai, internado em estado grave, e fez acordo com a diretoria para sair. O interino Jair Araújo fica no cargo.

Três paulistas tentam reagir na 12ª rodada

Três jogos dão sequência hoje à 12.ª rodada da Série B, e 3 paulistas tentam melhorar a campanha. No ABC, o São Caetano recebe o Barueri às 21h; em Arapiraca, o Guarani pega o ASA e, no Recife, o Sport enfrenta o Salgueiro.

PRISÃO

R$ 1 mi é a dívida de Zé Elias com a ex-mulher em pensão alimentícia. O ex-jogador de Corinthians e Santos foi preso ontem. Zé Elias está desempregado.

Bolt diz que não baterá recordes este ano

O velocista, que corre os 100m hoje, em Mônaco, afirmou que a lesão nas costas sofrida no ano passado atrasou sua preparação. "Vou me concentrar em ganhar o Mundial (em agosto). O relógio não importa."

Lutador supera lesão e é ouro no tae kwon do

Depois de machucar o joelho na seletiva para o Pan de Guadalajara, no início do ano, Leonardo Santos pensou que não disputaria os Jogos Militares. Mas, ontem, ganhou ouro na categoria acima de 87 quilos do tae kwon do.