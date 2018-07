Jogo Rápido

Na disputa pela liderança, Ponte Preta e Portuguesa voltam a campo hoje, às 16h20, pela 12.ª rodada da Série B. A Ponte recebe o Bragantino em Campinas, enquanto a Portuguesa tem uma pedreira diante do Vitória, em Salvador. Também hoje: Vila Nova x Náutico, Criciúma x Paraná e Boa Esporte x ABC. Na noite de ontem, o Guarani perdeu com gol de pênalti no último minuto (3 a 2 para o ASA, em Arapiraca), o Sport bateu o Salgueiro por 3 a 0 e São Caetano empatou com o Barueri por 1 a 1.

Zico passa mal e é internado no Rio

O ex-jogador Zico (foto) foi internado ontem, em um hospital na zona oeste do Rio. O ídolo do Flamengo e da seleção a deu entrada com náuseas e fortes dores de cabeça. Zico sentiu-se mal em casa e foi atendido por seu médico particular, que preferiu interná-lo para exames. Segundo informações do hospital, apesar das náuseas e da febre, o quadro clínico é bom. Zico passou por exames à tarde e está aguardando os resultados. Ainda não há previsão de alta.

NÚMEROS

3,3 milhões de reais é o valor que o Galatasaray pagou à Juventus pelo empréstimo por uma temporada do volante Felipe Melo. O jogador, ex-seleção brasileira chegou a ser pretendido pelo São Paulo.

Andy Schleck a uma etapa de título inédito

Andy Schleck assumiu ontem a liderança da Volta da França a uma etapa do fim. O luxemburguês tenta hoje defender a ponta em estágio contra o relógio da prova.

Saia-justa entre torcidas organizadas e MP

A cerimônia de assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as torcidas organizadas e o Ministério Público de São Paulo, ontem, foi marcada por uma saia-justa: alguns torcedores alegaram ter sido chamados para assinar o documento sem conhecer o seu conteúdo. Coube ao promotor Paulo Castilho e a Wildner Rocha, presidente da Gaviões da Fiel, uma rápida explicação sobre o assunto. O TAC prevê uma série de providências relativas ao novo Estatuto do Torcedor, como o cadastramento de todos os associados das torcidas e aplicação de punições em episódios de violência.