Jogo Rápido

A Portuguesa se isolou ainda mais na liderança da Série B ao vencer o Vitória por 2 a 0, ontem, em Salvador, e ser beneficiada pela surpreendente derrota da Ponte Preta para o Bragantino, em Campinas, por 3 a 1. Agora, a Lusa soma 26 pontos contra 23 do time campineiro. Edno marcou mais um e chegou a 8 na luta pela artilharia. Ricardo Jesus, da Ponte, porém, voltou a marcar e já soma 11. Quem se aproximou da luta pela liderança foi o Paraná, que venceu o Criciúma por 2 a 1 fora de casa e chegou também aos 23 pontos. No Serra Dourada, Vila Nova e Náutico empataram por 0 a 0.

Santo André tenta se recuperar em Chapecó

Depois de estrear com derrota, por 3 a 2, para o Brasil-RS, em casa, o Santo André volta a campo hoje, às 15 horas, contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), no complemento da segunda rodada da Série D.

Alex Sandro é vendido ao Porto por R$ 21 mi

O Santos perdeu mais um jogador para o Brasileiro e para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O lateral esquerdo Alex Sandro, 20 anos, foi vendido ao Porto por 9,6 milhões (cerca de R$ 21 milhões).

NÚMEROS

40 mil torcedores deverão comparecer hoje ao Estádio do Arruda, no reencontro da torcida com o time do Santa Cruz, que enfrenta o Guarani-CE pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, que terá mais oito partidas hoje.

4 a 3 nos pênaltis após um empate sem emoção e sem gols foi o resultado que conseguiu o Schalke 04 sobre o Borussia Dortmund na disputa da Supercopa da Alemanha.

Brasil fatura 11 ouros em modalidades variadas

Os atletas brasileiros tiveram um dia dourado nos Jogos Mundiais Militares. No vôlei de praia, as duplas Val e Ângela, no feminino, e Jan e Bernardo, no masculino, garantiram o primeiro lugar. No boxe, Robenilson Jesus (56kg), Robson Conceição (60kg), Everton Lopes (64kg) e Gidelson Oliveira (+91kg) também faturaram o ouro. O banho continuou no atletismo, com ouro para o revezamento feminino dos 4 x 100, para o revezamento masculino dos 4 x 100, para os 100m rasos com Ana Silva, e para o salto com vara com Keila Costa. O 11.º ouro foi para o judoca Luciano Corrêa (-100kg).