Jogo Rápido

Derrota para a Lusa derruba Geninho

Geninho foi demitido do Vitória após perder para a Portuguesa por 2 a 0, no sábado. O técnico dirigiu a equipe por 11 jogos.

SÉRIE D

Santa Cruz leva 42 mil torcedores ao estádio

O empate (0 a 0) entre o Santa Cruz e o Guarani (CE) foi visto por 42 mil pessoas. Pela Série C, Chapecoense 3 x 0 Santo André.

FUTEBOL CARIOCA

Bonsucesso sobe depois de 18 anos na 2ª

Divisão Após uma longa espera de 18 anos, o Bonsucesso está de volta à 1.ª Divisão do futebol carioca. O tradicional clube da zona norte do Rio assegurou a vaga ao bater em casa o Estácio de Sá por 2 a 1. O Bonsucesso foi o time que revelou o futebol de Leônidas da Silva para o mundo. Basta ao Bonsucesso vencer o Quissamã na quarta-feira para conquistar o título. O Friburguense também subiu.

NÚMEROS

1ª vitória

obteve Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, ao ganhar a Whelen All American Series.

100% Brasil foi o pódio no vôlei de praia da etapa do Canadá: Talita/Maria Elisa (ouro), Maria Clara/Carolina (prata) e Vivian/Taiana (bronze).

FÓRMULA INDY

Power vence e encosta no líder

Com a vitória no GP de Edmonton, Will Power ficou mais perto de Dario Franchitti (D), 3º. O brasileiro Helio Castroneves (E) foi 2º.

MOTOGP

Líder Stoner ganha e amplia vantagem

Casey Stoner obteve sua 5.ª vitória na MotoGP ao ganhar ontem em Laguna Seca. Tem agora 20 pontos de vantagem sobre o vice-líder Jorge Lorenzo.