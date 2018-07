Jogo Rápido

Lesão não vai tirar musa Isinbayeva do Mundial

A recordista mundial do salto com vara, Yelena Isinbayeva, teve presença confirmada na principal competição do ano, o Mundial de Atletismo, que ocorre entre 27 de agosto e 4 de setembro, na Coreia do Sul. A musa russa ficou 11 meses afastada do esporte e abandonou um torneio na Suíça, quinta-feira passada, por conta de uma lesão que causou dores em seu pulso. Mas o presidente da Federação Russa de Atletismo, Valentin Balakhnichyov, garantiu a participação da campeã olímpica no evento. "Falei com ela e seu treinador e a lesão não vai interromper os treinos", disse.

JUDÔ

Mayra será cabeça de chave no Mundial

A Federação Internacional de Judô divulgou ontem os cabeças de chave do Mundial de Paris, entre 23 e 27 de agosto. A gaúcha Mayra Aguiar, 5.ª do ranking, terá a vantagem na categoria até 78 kg. A confederação brasileira convoca sua equipe nesta semana.

NÚMEROS

4 meses

foi a duração da greve que paralisou a NFL, liga de futebol americano. Depois de passarem todo o período sem qualquer envolvimento com treinos ou amistosos, os atletas aceitaram termos do novo contrato com os dirigentes dos clubes.

4 times

disputam a Copa Audi a partir de hoje. No 1º jogo (13 horas), Barcelona e Internacional reeditam a final do Mundial de 2006. Na sequência, Bayern x Milan.

Agressão manda jogador para hospital

O goleiro Gustavo, do Sport, causou traumatismo cervical em Elivelton, do Vasco, ao dar uma voadora em suas costas, em jogo da Taça BH sub-20. A diretoria do clube pernambucano afastou o goleiro.

STOCK CAR

Villeneuve vai disputar prova em Interlagos

O campeão mundial de Fórmula 1 (1997) e Fórmula Indy (1995) Jacques Villeneuve vai disputar a 7.ª etapa da temporada de Stock Car, no dia 7, em Interlagos. O canadense pilotará carro da equipe Prati-Donaduzzi e terá auxílio de Ricardo Sperafico em 2 dias de treinos.