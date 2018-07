Jogo Rápido

Lusa tropeça em casa, Ponte vence e encosta

A Lusa, líder da Série B, empatou no Canindé por 0 a 0 com o Americana e viu a Ponte Preta - rival de sábado, em Campinas - encostar na tabela (27 a 26) ao fazer 1 a 0 no Paraná. O Guarani goleou o Duque de Caxias: 4 a 0.

COPA AUDI

Inter empata, mas cai nos pênaltis para o Barcelona

O Inter terá de se consolar com a disputa do 3.º lugar da Copa Audi. Hoje, encara o Milan, às 13 horas. Ontem, no reencontro com o Barcelona (ganhou no Mundial de 2006), empate por 2 a 2 e queda nos pênaltis: 4 a 2.

TAÇA BH DE JUNIORES

Goleiro que agrediu rival será indiciado

Gustavo, goleiro do Sport, que atingiu Elivelton, do Vasco, com voadora nas costas na Taça BH de juniores, será indiciado por tentativa de homicídio qualificado. A pena é de 12 a 30 anos. Elivélton já recebeu alta e passa bem.

NOVA CASA

100 milhões de reais vai ganhar o argentino Sergio Aguero para assinar um contrato de quatro anos com o Manchester City e deixar o Atlético de Madri.

SELEÇÃO ARGENTINA

Após saída de Batista, Riquelme quer voltar

Riquelme, camisa 10 do Boca Juniors, disse ontem que gostaria de retornar à seleção argentina. Brigado com Maradona, o meia ficou fora da Copa do Mundo e também não era chamado pelo técnico Sergio Batista.