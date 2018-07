Jogo Rápido

Uruguai ganha 13 posições e Brasil, uma

O Uruguai alcançou ontem o seu melhor lugar no ranking da Fifa. Com o título da Copa América (3 a 0 no Paraguai), a seleção celeste pulou 13 posições e subiu para o 5.º lugar, com 1.156 pontos, antes ocupado pelo Brasil. Apesar do fracasso da seleção de Mano Menezes na Argentina, a equipe ultrapassou a Inglaterra (6.º, com 1.146 pontos) e é a 4.ª, com 1.202. A Espanha, campeã do mundo, continua na liderança (1.588), seguida por Holanda (1.542) e Alemanha (1.305). Completam o top 10 as seleções de Portugal (1.076), Itália (1.059), Croácia (1.033) e Argentina (1.013).

LUTO

Aos 76 anos, morre Geraldo Scotto

Um dos melhores laterais-esquerdos do Palmeiras e um dos melhores marcadores de Garrincha, Geraldo Scotto morreu ontem, aos 76 anos, vítima de parada cardíaca. Jogou no Palmeiras de 1958 a 1967 e se destacou por sua forte marcação. Realizou 352 jogos com a camisa alviverde, anotou três gols e conquistou sete títulos, entre eles o Brasileiro de 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa).

NÚMEROS

10 jogos de perda de mando pegaram Ponte Preta e Guarani pelos incidentes no dérbi de 16 de julho, no Moisés Lucarelli, pela Série B. A Ponte ainda recebeu uma multa de R$ 50 mil e o Guarani de R$ 100 mil. O locutor do estádio foi suspenso por 180 dias.

2 brasileiros balançaram as redes no empate no amistoso entre Shakhtar Donetsk e Lyon, ontem, na Ucrânia. Jadson marcou o 1º gol para os donos da casa e Michel Bastos empatou.

Real Madrid vence na Alemanha

O francês Benzema anotou 2 gols na vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Hertha Berlim, ontem. Cristiano Ronaldo também marcou

COPA AUDI

Renan pega três pênaltis e Inter fica em terceiro

O Internacional garantiu ontem o terceiro lugar na Copa Audi, ao vencer o Milan nos pênaltis, por 2 a 0, após 2 a 2 no tempo normal. O título ficou com o Barcelona, que fez 2 a 0 no Bayern de Munique.

TÊNIS

Serena volta arrasadora às quadras dos EUA

Serena Williams arrasou na estreia no Torneio de Stanford. Em apenas 47 minutos, venceu a australiana Anastasia Rodionova por duplo 6/0. Na segunda rodada, terá pela frente a russa Maria Kirilenko.