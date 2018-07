Jogo Rápido

Na tentativa de voltar ao G-4, o Americana, com 21 pontos, em 6.º, tem uma pedreira diante do Criciúma, 8.º, com 20, às 19h30, na casa do adversário. Mesma situação vive o ABC, 5.º com 22, contra o ASA, em Arapiraca, também às 19h30. Mais tarde, às 21h, o Vila Nova recebe o Salgueiro, ambos lutando contra as últimas colocações, e, às 21h50, o Goiás, que reage na competição (é o 9.º, com 18 pontos), encara o lanterna Duque de Caxias em Volta Redonda. Amanhã, cinco jogos complementam a rodada, com destaque para o duelo de líderes: Ponte Preta x Portuguesa, às 16h20, em Campinas.

NÚMEROS

2 semanas em repouso ficará o atacante Chicharito Hernández, que sofreu concussão cerebral em treino do Manchester United nos Estados Unidos. Segundo o técnico Alex Ferguson, o mexicano de 23 anos levou uma forte bolada na cabeça.

20 milhões de euros (quase R$ 45 milhões) quer o Internacional, de Porto Alegre, para negociar os direitos econômicos do atacante Leandro Damião. O inglês Tottenham fez oferta de 12 mi.

Arábia Saudita avança; Palestina é eliminada

Com a goleada sobre Hong Kong, por 5 a 0, a Arábia Saudita avançou para a fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2014. Já a Palestina foi eliminada pela Tailândia após empate por 2 a 2.

Reunião na semana que vem discute o locaute

Representantes da NBA e dos jogadores estarão frente a frente na semana que vem, em Nova York. Será a primeira reunião desde o início do locaute (greve dos donos das franquias) que ameaça a temporada 2011-2012.

Isinbayeva e Fabiana duelam em Estocolmo

Yelena Isinbayeva será uma das estrelas do Meeting de Estocolmo, hoje, pela 11.ª etapa da Liga Diamante e competirá com a brasileira Fabiana Murer. O jamaicano Usain Bolt vai correr os 200 m.

Guga e Larri recebem R$ 2 mi para projeto

A Confederação Brasileira de Tênis e o Ministério do Esporte transformaram a academia de Larri Passos, em Balneário Camboriú (SC), em centro de treinamento para formação para 2016, com custo de R$ 2 milhões.