Jogo Rápido

A Portuguesa não tomou conhecimento da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e venceu a vice-líder por 3 a 0, com gols de Leandro Silva, Matheus e Raí. A vitória deu à líder 4 pontos de vantagem sobre a Ponte (30 a 26), e de 6 pontos sobre o Paraná, o 3.º colocado, que ficou no 1 a 1 com o São Caetano e chegou aos 26 pontos. Em Barueri, o Guarani demonstrou que continua evoluindo. Bateu o Grêmio por 3 a 1 e obteve sua segunda boa vitória seguida, O time bugrino subiu para a 17.ª colocação, com 15 pontos. Outros resultados: Icasa 2 x 0 Bragantino e Vitória 0 x 1 Boa.

NÚMEROS

43 milhões de euros foi quanto o Paris Saint-Germain pagou pela transferência do argentino Javier Pastore, do Palermo. Em reais, a negociação custou 96,24 milhões. O clube francês já investiu 86 milhões em sete jogadores.

4 a 1 foi a goleada do Ipatinga sobre o Marília pela 3.ª rodada da Série C. O time mineiro é agora o líder do Grupo C. Nos outros grupos lideram Paysandu (A), América-RN (B) e Chapecoense (D).

Larissa e Juliana conquistam seu 5º ouro

Juliana e Larissa conquistaram ontem no vilarejo polonês de Stare Jablonki a quinta medalha de ouro no atual Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao baterem as americanas Kessy e Ross por 2 a 1 (14/21, 21/19 e 18/16).

Daniele Hypolito é a nova campeã brasileira

Daniele Hypolito é a campeã individual geral do Brasileiro de ginástica. Ontem, a atleta do Flamengo somou 56,960 pontos e ganhou ouro no individual geral. Em 2.º, ficou Jade Barbosa, do Fla, com 55,750 pontos.

Argentina e Paraguai anunciam seus técnicos

A dança das cadeiras movimentou a direção de duas importantes seleções sul-americanas após o encerramento da Copa América. Na Argentina, Sergio Batista deixou o cargo de treinador e Alejandro Sabella, ex-Estudiantes, entrou em seu lugar. O novo técnico só assinará contrato até a Copa do Mundo de 2014 na semana que vem, já que precisa romper primeiro um acordo que tem com o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. No Paraguai, o ex-lateral-direito Francisco Arce, de 40 anos, foi anunciado o novo treinador da seleção em substituição ao argentino Gerardo Martino.