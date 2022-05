Jogos Asiáticos são adiados em meio a surto de covid-19 na China, com pico de contaminação de 29.853

Os Jogos Olímpicos Asiáticos estão oficialmente adiados. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 6, pela CCTV, televisão estatal da China, país-sede do torneio. A competição estava marcada para acontecer em setembro, na cidade de Hangzhou. "O Conselho Olímpico da Ásia anunciou que os 19º Jogos Asiáticos, originalmente previstos para acontecer em Hangzhou, na China, de 10 a 25 de setembro, foram adiados", informa comunicado oficial do site do evento, confirmando a notícia divulgada anteriormente pelo canal estatal.

Até o momento, nenhuma justificativa oficial sobre os motivos do adiamento foi divulgada. Entretanto, a China passa por um novo surto de covid-19 que atinge não somente a cidade de Hangzhou como várias outras de suas províncias. Há cidades, por exemplo, que estão em estado de lockdow, com pessoas "trancadas'' em suas casas. Parte do mundo viveu isso no começo da pandemia.

Os números de contaminação das pessoas na China pela doença saltou de 412 em 4 de março para o pico de 29.853 em 29 de abril. Nesta quinta-feira, a China registrou oficialmente 20.695 novos casos da covid-19.

Escolhida para ser a sede dos Jogos Asiáticos, Hangzhou fica a poucos quilômetros de Xangai, a maior metrópole do China, que por sua vez se encontra há várias semanas sob rígidas políticas de isolamento, implementadas pelas autoridades chinesas para evitar o contágio por covid-19. Apesar do adiamento do evento esportivo, as novas datas dos Jogos Asiáticos não foram divulgadas pelo Conselho Olímpico responsável. De acordo com a nota da organização, o calendário da competição só será anunciado "posteriormente".

Jogos Asiáticos

Trata-se de um evento multiesportivo disputado no formato das Olimpíadas, e celebrado a cada quatro anos, com a presença de atletas oriundos de todos os países da Ásia. A supervisão é do Comitê Olímpico Internacional.