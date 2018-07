Jogos da Commonwealth chegam ao fim na Índia

Após diversos problemas de organização e muita confusão, os Jogos da Commonwealth chegaram ao fim nesta quinta-feira, com a realização da cerimônia de encerramento no Estádio Jawarharlal Nehru, em Nova Délhi, na Índia. A Austrália liderou o quadro geral de medalhas, com 74 de ouro, mas a competição da comunidade britânica ficará marcada pelas polêmicas que a cercaram.

Antes do início dos Jogos, a infraestrutura indiana foi alvo de críticas por parte dos países participantes. As obras na Vila dos atletas estavam atrasadas, o que obrigou algumas delegações a adiarem a viagem para a Índia ou hospedarem-se em hotéis. Problemas com o transporte, saneamento básico e até uma ameaça de bomba também atrapalharam as competições.

No plano esportivo, os Jogos da Commonwealth não contaram com grandes estrelas. E ainda tiveram a confirmação, até agora, de três casos de doping. O mais grave foi da nigeriana Osayomi Oludamola, que perdeu a medalha de ouro conquistada nos 100 metros por causa do resultado positivo. A indiana Rani Yadav e o nigeriano Samuel Okon, ambos do atletismo, também foram flagrados.

Apesar dos visíveis obstáculos enfrentados ao longo da competição, o presidente da Federação dos Jogos da Commonwealth, Mike Fennell, afirmou que o evento foi um sucesso. "As pessoas tiveram uma imagem extremamente positiva dos Jogos ao redor do mundo. As pessoas tiveram que lidar com os problemas, não há como negar, mas o resultado foi bom", avaliou o dirigente.

Para Mike Fennell, foi o "trabalho coletivo" que conseguiu fazer com que a organização superasse as dificuldades durante os 12 dias dos Jogos da Commonwealth. "Quando ficou claro que haviam algumas coisas que não estavam indo bem, os governos de Nova Délhi e da Índia colocaram muitos recursos para corrigir a situação", afirmou o dirigente.

Competindo em casa, a Índia teve um resultado expressivo nos Jogos da Commonwealth, ao conseguir a segunda colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas da Austrália. O feito foi garantido nesta quinta-feira, já no último dia de competições, quando a indiana Saina Nehwal foi campeã no badminton, levando seu país a 38 medalhas de ouro, uma a mais do que a Inglaterra.