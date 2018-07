Jogos da Commonwealth têm 2º doping em dois dias

Williams é co-capitão da equipe de atletismo do País de Gales e foi pego em exame antidoping realizado no dia 11 de julho, na etapa de Glasgow da Diamond League, quando ficou no sexto lugar.

Campeã da Europa em 2012, Williams foi suspenso preventivamente pela IAAF (Associação das Federações Internacionais de Atletismo, na sigla em inglês) e não pode participar dos Jogos da Commonwealth.

"Estou absolutamente devastado com a notícia desta violação da legislação antidoping, que veio como um grande choque para mim. De início, eu gostaria de afirmar que não tomei qualquer conhecimento com substância proibida. Como um atleta profissional, eu sempre apoiei e tenho sido um defensor do esporte limpo", garantiu.

Na semana passada, seu companheiro na equipe galesa de atletismo Gareth Warburton, que competiria nos 800m, também foi suspenso preventivamente por testar positivo para substância dopante. A federação local de atletismo se disse chocada com o segundo caso seguido e disso que irá conduzir uma investigação interna.