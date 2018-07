Jogos da Comunidade Britânica começam como prévia de 2016

Tiveram início nesta quarta-feira, com a Cerimônia de Abertura no Estádio do Celtic, os Jogos da Commonwealth, reunindo toda a comunidade britânica. Desta edição, em Glasgow, na Escócia, participam 71 delegações, mas nem todas têm confederações olímpicas nacionais reconhecidas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), uma vez que algumas são consideradas territórios britânicos.

Além disso, Escócia, Irlanda do Norte, Gales e Inglaterra competem separadamente, diferente do que acontece nos Jogos Olímpicos, quando representam a Grã-Bretanha. Entre os países mais representativos presentes em Glasgow, destaque para Austrália, Canadá, Jamaica, Quênia, Índia, Nova Zelândia e África do Sul.

Juntos esses países ganharam 166 medalhas nos Jogos de Londres, formando uma das maiores comunidades do esporte olímpico. Tem número total de atletas, porém, os Jogos da Commonwealth ainda são menores que os Jogos Asiáticos, os Jogos Pan-Americanos e as Macabíadas (que reúne atletas judeus).

Em Glasgow, a maior estrela será Usain Bolt, que não se recuperou a tempo de correr a eliminatória jamaicana e, por isso, não estará na disputa pela medalha nos 100m. Ele vai correr apenas pelo revezamento 4x100m da Jamaica. Outros nomes de destaque são o ciclista Bradley Wiggins e o triatleta Alistair Brownlee, ambos ingleses e campeões olímpicos.

Em algumas modalidades, a competição na Escócia é uma prévia de 2016. É o caso da natação, que conta com a fortíssima equipe australiana (James Magnussen está lá) e do atletismo, com Jamaica e Quênia. Os Jogos só têm dois esportes coletivos (rúgbi sevens e hóquei sobre a grama), mas contam com modalidades como luta, levantamento de peso, tênis de mesa, triatlo, natação, tiro esportivo, judô, ginástica, saltos ornamentais, ciclismo, boxe e badminton.