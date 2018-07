Jogos da Juventude têm 2 casos de doping confirmados

De acordo com a entidade, o usbeque Nurbek Hakkulov, medalhista de prata na categoria até 50kg da luta greco-romana, e o equatoriano Johnny Pilay, que ficou em quinto lugar na categoria até 63kg da luta livre, testaram positivo para o uso de furosemida, um diurético proibido.

Com a exclusão de ambos do resultado final dos Jogos da Juventude, Shadybek Sulaimanov, do Quirguistão, ficou com a medalha de Hakkulov, deixando o bronze para o cubano Rodriguez Banguela. Enquanto isso, o argeliano Mohamed Boudraa tomou o quinto lugar de Pilay.