Jogos de 2012 anunciam revezamento da tocha olímpica

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Londres anunciaram, nesta quarta-feira, que a tocha com a chama olímpica irá chegar à Grã-Bretanha no dia 18 de maio de 2012 e viajará pelo país durante 70 dias até o início da competição.

Segundo os organizadores do evento, a tocha passará pelas mãos de 8.000 pessoas, sendo mais de sua metade formada por jovens. E, após a realização do revezamento em solo britânico, ela irá desembarcar em Londres no final de semana anterior ao início da Olimpíada, marcada para começar no dia 27 de julho de 2012.

O Ministro dos Esportes da Grã-Bretanha, Hugh Robertson, afirmou que o revezamento da tocha "trará o espírito de Londres-2012 para cada canto do país".

Os detalhes sobre a rota da tocha olímpica serão anunciados pelos organizadores dos Jogos de Londres no próximo ano.