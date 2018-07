Jogos de 2012 têm 20 milhões de pedidos por ingressos

LONDRES - Os organizadores da Olimpíada revelaram que 1,8 milhão de pessoas realizaram mais de 20 milhões de pedidos de ingressos para os Jogos de Londres, em 2012. Em um período de venda que durou seis semanas, 6,6 milhões de ingressos foram disponibilizados para reserva.

Os organizadores disseram em um comunicado que mais de metade dos 650 eventos de 26 esportes tiveram procura maior do que o número de ingressos disponibilizados. Assim, os compradores dessas entradas serão definidos através de um sistema de sorteio eletrônico.

Os primeiros eventos completamente esgotados foram as cerimônias de abertura e encerramento, e as competições do ciclismo de pista, ginástica rítmica, triatlo, pentatlo moderno e hipismo. Os ingressos para a maioria dos eventos de tênis e natação também se esgotaram.

Os organizadores não divulgaram quantos ingressos não foram vendidos, mas disseram que ocorrerão novas vendas em junho e julho para a Olimpíada de 2012, que acontecerá entre 27 de julho e 12 de agosto.